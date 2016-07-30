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15 Temmuz Darbe Girişimi

AB Bakanı: Fethullah Gülen Türkiye'nin laik rejimini ortadan kaldırmaya çalışmıştır

Ömer Çelik, darbe girişiminin ardından ABD'nin olduğunu söylemek için resmi belgeler gerektiğini dile getirdi

30 Temmuz 2016 00:13

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 15 Temmuz darbe girişimiyle, Fethullah Gülen'in Türkiye'deki demokrasiyi ve hukuk devletini yok etmek isteyen bir terör eylemi ve darbeye imza attığını belirterek, "Sapık bir dini anlayışı hakim kılmak için Türkiye'nin laik rejimini ortadan kaldırmaya çalışmıştır" diye konuştu. 

Ömer Çelik, NTV canlı yayınında 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Fetullah Gülen'in Türkiye'deki demokrasiyi ve hukuk devletini yok etmek isteyen bir terör eylemi ve darbeye imza attığına işaret eden Çelik, "Sapık bir dini anlayışı hakim kılmak için Türkiye'nin laik rejimini ortadan kaldırmaya çalışmıştır, bunu askeri diktatörlük yoluyla gerçekleştirmek çabasıyla da Türkiye'nin demokratik rejimini hedef almıştır. Türkiye'deki anayasal rejim yerine kendi sapık görüşlerini ikame etmeye çalışmak suretiyle de hukuk devletini hedef almıştır. Böyle bir şahsın yarattığı bu tehdidin bizim açımızdan demokrasimizi, laik rejimimizi ve hukuk devletimizi ortadan kaldırmaya dönük açık bir tehdit olduğu ortadır." dedi.

 

Gülen, Ladin muamelesi görmeli

 

Gülen'in, Ladin gibi muamele görerek derhal Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini bildiren Çelik, ABD'nin, Türkiye'nin çok önemli bir müttefiki olduğunu, bundan sonra da bölgesel ve küresel sorunlara karşı birlikte mücadelede önemli bir müttefik ve dost ülke olmaya devam edeceğini söyledi.

"Darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğu" iddialarının anımsatılması üzerine de Çelik, bu konuda belli ülkelerin adını anmak için resmi belgelerin olması gerektiğini belirtti.

 

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