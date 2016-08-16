"Cuntacılar, Dalaman'da Erdoğan binmeden 15 dakika önce uçağını basmış"

15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı oteli basan suikast timinin Dalaman Havalimanı'nda bulunan Cumhurbaşkanlığı uçağı ATA'ya Erdoğan'dan 15 dakika önce geldikleri öne sürüldü. Uçakta arama yapan cuntacılar, Erdoğan'ın olmadığını görünce de havalimanından ayrıldıkları iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya göre, Erdoğan'ı almak için İzmir'den gelen ATA uçağının inişi sırasında Dalaman Havalimanı'nı tarayan kameralara, uçak görüş açısına girdiğinde elle müdahale yapıldı.

Kameralar havalimanı çatısını gösterdiği anlarda uçağa bakan cuntacılar, içinde olduğunu düşündükleri Erdoğan'ı göremeyince de aldatıldıklarını zannedip helikopterle ayrıldı.

15 dakika sonra da Erdoğan ve ailesini taşıyan polis helikopteri, havalimanına yaklaşık 6-7 metre yükseklikten uçarak geldi. Marmaris'teki otelden de darbeci askerlerden 15 dakika önce ayrılan Erdoğan ve ailesi, ATA uçağı ile İstanbul'a hareket etti.

SABAH Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek'in elde ettiği görüntülerde, darbecilerin Erdoğan'ı alıp götüreceği İsviçre bayraklı bir uçağın hazır bekletildiği görülüyor.

Erdoğan'ı Marmaris'teki otelden Dalaman Havalimanı'na getiren helikopterin, darbecilerin havalimanından ayrılışının ardından geldiği dikkat çekiyor.

Helikopter inince, Erdoğan ve ailesi kısa sürede ATA'ya geçiyor. Ancak pilota hemen kalkış izni verilmiyor. İnmek üzere olan yabancı bir uçağı gerekçe gösteren kule görevlisi, turist kafilesinin inişinden sonra kalkışa izin veriyor. Böylece ATA uçağının hareketi geciktiriliyor.





B planı yatla kaçırmak



Dalaman Havalimanı'ndaki İsviçre uçağı dışında, bir de sahilde bekleyen yat bulunduğu, bunun Erdoğan'ın kaçırılması için ikinci bir plan olduğu belirtiliyor.

Üstelik yatın üzerinde bir helikopter de olduğu görülüyor. Soruşturma kapsamında kuledeki 3 hava kontrol görevlisi şüphelinin gözaltına alındığı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıkları belirtildi.

Şüphelilerin FETÖ/PDY lehine Whatsapp yazışmalarının bulunması da bir başka önemli ayrıntı. Ayrıca ATA uçağının tarifeli uçak gibi uçuş kaydına sokulmasına rağmen, tescili 'TC ATA' olarak bırakıldığı için adım adım izlenebildiği de anlaşıldı. Uçağın tescil kaydını değiştirmeyen görevlilerin kasıtlı hareket edip etmedikleri araştırılıyor.