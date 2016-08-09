Cuntacı generali öldüren astsubayın ailesi: Yardım istemiyoruz okul yaptırın yeter

Darbe girişimi sırasında Ankara Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vuran ve ardından öldürülen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ailesi, "Biz devlet dışında kimseden yardım istemiyoruz. Sadece Çukurkuyu'da Ömer'in de okuduğu okul yenilensin yeter" dedi.

Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinin yaşadığı Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde Ömer Halisdemir adına bir park ve anıt yapılıyor. Kocaeli Belediyesi'nin yapımını üstlendiği park ve anıtın inşaatına başlandı.

Halisdemir'in doğduğu Çukurkuyu'nun yolları da asfalt ve parke taşı ile döşeniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, şehit Ömer Halisdemir'in ülkenin gururu olduğunu belirterek yapılan çalışmalar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu vatan için gözünü kırpmadan şehit düşen Ömer kardeşimiz için devlet olarak her tülü imkânı seferber ediyoruz. Kasabada yollar hızlı bir şekilde parke ile döşeniyor. Karayolları tarafından yolun asfaltlama çalışması başlatıldı. Çukurkuyu için devletimiz hangi alanda ne yapılması gerekiyorsa bir bir gözden geçiriyor. Devletimiz ilk günden itibaren şehidimizin ailesine de sahip çıkmıştır, yanında olmuştur, her zaman da yanında olmaya devam edecek. Kahraman Ömer kardeşimiz için ne yapsak azdır."

"Okul yenilensin, öğrenciler için kültür merkezi yapılsın istiyoruz"

Penircioğlu, Ömer Halisdemir'in ailesinin devletin yardımı dışında hiçbir kurum ve kişiden yardım kabul etmemesini, "Büyük bir özveri örneği gösterildi" diyerek anlattı. Ağabey Doğan Halisdemir de açıklamasında, "Biz dimdik ayaktayız. Hiç kimseden beklentimiz yok. Devletimiz ne yaparsa ona her zaman razıyız, ona karşı gelmeyiz. Biz sadece Ömer'in isminin unutulmamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. Çukurkuyu'nun çocuklarının ve gençlerinin artık daha iyi okullarda okumasını istediklerini belirten Halisdemir sözlerine, "Kardeşim Ömer'in de okuduğu Fatih İlkokulu yenilensin ve yanında öğrenciler için bir kültür merkezi yapılsın istiyoruz. O eğitim kurumunun etrafında spor alanları ve kütüphane de yapılabilir. Kardeşim artık sadece bizim değil, Türkiye'nin evladı. Onunla ne kadar gurur duysak azdır" diyerek devam etti.

Şehit Ömer Halisdemir'in en büyük hayalinin, emekli olduktan sonra Çukurkuyu'ya yerleşmek olduğu ifade edildi. Bu nedenle kasabada bir arazi satın alan Halisdemir'in, bankadan kredi çektiği ve ev yaptırmaya başladığı ortaya çıktı. Kredi çekerek parasını peşin ödediği evi tamamlamak için inşaat işçileri çalışırken ağabeyi Halisdemir, "Ömer arazinin etrafını duvarla çevirdi, içine kendi elleri ile meyve ağaçları dikti. Kendisi ve ailesinin oturacağı evi yaptırmak için uğraşıyordu. Ancak evinin tamamlandığını göremedi" şeklinde konuştu.