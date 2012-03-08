'Çünkü siz gazetecilere terörist diyorsunuz'

Can Dündar

(Milliyet, 8 Mart 2012)

Diyor ki Sultan:

“Bazı gazeteler, devlete dil uzatıyor. Biz memleket için çabalarken, onlar fesat için yalan haber yazıyor. Devlete laf eden, ‘vatan haini’ sayılacaktır.”

Kim mi Sultan?

Abdülhamit Han...

30 yıllık diktatörlük döneminin padişahı...

Hıfzı Topuz’un “Türk Basın Tarihi” kitabından (Remzi, 2003) yukarıya alıntıladığım sözleri, Namık Kemal’in bir yazısı üzerine çıkardığı kararnamede yer alıyor.

Yıl: 1867...

Neredeyse 150 yıl önce...

Aslı Aydıntaşbaş

(Milliyet, 8 Mart 2012)

Başbakan'ı kim yanıltıyor?

Yüksek rakımlı mevkiler, aslında yalnız, etraftaki hizmetli ordusuna rağmen oldukça izole yerlerdir.

Artık tereddüt kalmadı. Başbakan, çevresi, bürokratları ve muhtemelen bakanları tarafından yanıltılıyor. Hem de uzunca bir süredir...

Bunları asla Erdoğan’ı aklamak için söylemiyorum. Ama aksi takdirde Başbakan’ın dün ‘tutuklu gazetecilerle’ ilgili açıklamasındaki maddi hataları nasıl açıklarsınız?

Erdoğan, dünkü konuşmasında CHP liderinin tutuklu gazeteci sayısını gündeme getirmesine tepki göstererek “Bir sendika ve tutuklu gazetecilerle ilgili bir platform, Türkiye’de 105 gazetecinin tutuklu ve hükümlü olduğunu iddia etti. Bu listedeki isimleri tek tek Adalet Bakanı’ma sordum. Dedim şunları bir çıkart, araştır.”

Ezgi Başaran

(Radikal, 8 Mart 2012)

Çünkü siz onlara terörist diyorsunuz!

Başbakan prompter’ında toplama çıkarma yapıyor: “25’i hükümlü, 70’i tutuklu. Etti mi 95. 4 kişi tahliye edilmiş. Etti, 99. Zaten 6 kişi cezaevinde yok, hayali yani o isimler. 105 gazeteci hapiste dedikleri bu. Ki bunlar içinde sadece 6 tanesinin basın kartı var.”

Aritmetiğin asıl mühim ve ezberlediğimiz kısmı şu: Bu gazeteciler terör suçlusu. MLKP var, Devrimci Karargâh var, TKP var, KCK var, PKK var, Ergenekon var...

“Yani bu örgütlerle ilişkilendiriliyorlar” diyor Başbakan.

Yazının devamı için tıklayın