Cüneyt Üstündağ son yolculuğuna uğurlandı

Gençlerbirliği'nin trafik kazası sonucu hayatını kaybeden yöneticisi Cüneyt Üstündağ, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.



Yaklaşık 3 ay önce Kayseri yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonrasında yoğun bakımda bulunan ve geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Cüneyt Üstündağ için, Gençlerbirliği Kulübü'nde bir tören düzenlendi.



Törene Üstündağ'ın ailesi, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav ve yöneticiler, Hacettepespor Kulübü Başkanı Turgay Kalemci ve yöneticileri, Gençlerbirliği teknik ekibi, Gençlerbirliği ve Hacettepespor futbolcuları, Gençlerbirliği Kulübü çalışanları ve Üstündağ'ın yakınları katıldı.



Gözyaşlarının sel olduğu törende bir konuşma yapan İlhan Cavcav da gözyaşlarına hakim olamadı.



Cavcav, "Evladımı kaybetmiş gibi üzgünüm. Cüneyt, küçük yaşta bu kulübe gelmişti. Fevkalade üzgünüm. Gençlerbirliği Kulübü varolduğu sürece, Cüneyt Üstündağ kalbimizde yaşayacak. Allah, ailesine ve sevenlerine sabır versin" dedi.



R Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Özerten ise, hayat dolu bir kardeşini kaybettiğini ifade ederek, "Bugün görüyorum ki cenazesinin üzerine 6 numaralı Gençlerbirliği forması konmuş. Aslında 10 numara konulmalıydı. Cüneyt, 10 numara bir insandı" ifadelerini kullandı.



R Konuşmaların ardından Cüneyt Üstündağ'ın cenazesi Kocatepe Camii'ne götürüldü. Üstündağ'ın naaşı ambulansa konurken, futbolcular kırmızı karanfiller attı. Törenin ardından Cüneyt Üstündağ'ın ailesi taziyeleri kabul etti.



Cüneyt Üstündağ'ın naaşı, Kocatepe Camii'nde kılınan Cuma namazına mütakip Karşıyaka Mezarlığı'nda aynı kazada 13 yaşında hayatını kaybeden Ekrem Berk Üstündağ'ın yanına defnedildi.