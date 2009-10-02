T24 LogoT24 Logo
Spor

Cüneyt Üstündağ son yolculuğuna uğurlandı

Gençlerbirliği'nin trafik kazası sonucu hayatını kaybeden yöneticisi Cüneyt Üstündağ, son yolculuğuna uğurlandı.

02 Ekim 2009 03:00

Gençlerbirliği'nin trafik kazası sonucu hayatını kaybeden yöneticisi Cüneyt Üstündağ, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 3 ay önce Kayseri yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonrasında yoğun bakımda bulunan ve geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Cüneyt Üstündağ için, Gençlerbirliği Kulübü'nde bir tören düzenlendi.

Törene Üstündağ'ın ailesi, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav ve yöneticiler, Hacettepespor Kulübü Başkanı Turgay Kalemci ve yöneticileri, Gençlerbirliği teknik ekibi, Gençlerbirliği ve Hacettepespor futbolcuları, Gençlerbirliği Kulübü çalışanları ve Üstündağ'ın yakınları katıldı.

Gözyaşlarının sel olduğu törende bir konuşma yapan İlhan Cavcav da gözyaşlarına hakim olamadı.

Cavcav, "Evladımı kaybetmiş gibi üzgünüm. Cüneyt, küçük yaşta bu kulübe gelmişti. Fevkalade üzgünüm. Gençlerbirliği Kulübü varolduğu sürece, Cüneyt Üstündağ kalbimizde yaşayacak. Allah, ailesine ve sevenlerine sabır versin" dedi.

R Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Özerten ise, hayat dolu bir kardeşini kaybettiğini ifade ederek, "Bugün görüyorum ki cenazesinin üzerine 6 numaralı Gençlerbirliği forması konmuş. Aslında 10 numara konulmalıydı. Cüneyt, 10 numara bir insandı" ifadelerini kullandı.

R Konuşmaların ardından Cüneyt Üstündağ'ın cenazesi Kocatepe Camii'ne götürüldü. Üstündağ'ın naaşı ambulansa konurken, futbolcular kırmızı karanfiller attı. Törenin ardından Cüneyt Üstündağ'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Cüneyt Üstündağ'ın naaşı, Kocatepe Camii'nde kılınan Cuma namazına mütakip Karşıyaka Mezarlığı'nda aynı kazada 13 yaşında hayatını kaybeden Ekrem Berk Üstündağ'ın yanına defnedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24