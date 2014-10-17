Cüneyt Özdemir'den Burhan Kuzu'ya: Alışmışsınız rahat programlara çıkmaya

CNN Türk ekranlarında 5N 1K'ya konuk olan AK Parti milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ile programın moderatörü Cüneyt Özdemir arasında ilginç bir polemik yaşandı.

'O gün o yasayı değiştirdik doğruydu, bugün bu doğru'

Kobane eylemlerinde ortaya çıkan tablonun bu yasal düzenlemeyi zorunlu kıldığını iddia eden Burhan Kuzu "İnsanların işyerleri molotoflanıyor, yakılıyor, nerede devlet diyor? Sen hükümet olsan ne yaparsın Cüneyt Özdemir" diye sordu. "Bu soruları muhalefete neden sormuyorsun" diyerek tepkisini sürdüren Kuzu, Özdemir'in "6-8 ay önce zaten sizin değiştirdiğiniz yasaları yine şimdi değiştiriyorsunuz?" sorusuna da ilginç bir yanıt verdi: Araba hep 2. vites gitmez ki bazen 3'e takarsın bazen 2'ye. O gün yasayı öyle değiştirdik o doğru idi. Şimdi böyle değiştiriyoruz, bu doğru. Sosyal demokrat kültürlü bir adamsın; (onu bunu bırak ta) senin çözümün ne?

'Rahat programlara çıkmaya alışmışsınız'

Kuzu'nun tepkileri karşısında sessiz kalmayan Cüneyt Özdemir ise moderatör olarak işini yaptığını vurguladı.



Özdemir, "Siz çok alışmışsınız rahat programlara çıkmaya. Artık siyasetçiyi sorgulamak da problem olur hale geldi. Benim görevim sizin söylediklerinizi onaylamak ya da karşı çıkmak değil. Ben gazeteciyim ve her dediğinize bravo demek bana düşmez." dedi.

Burhan Kuzu: IŞİD daha pratik öldürüyor

Diyarbakır'daki Kobane eylemlerinde öldürülen 16 yaşındaki Yasin Börü'nün işkence gördüğü iddialarını hatırlatan Kuzu "Bunlar olacak şey değil, öbür tarafta, IŞİD belki daha pratik götürüyor. Bu nasıl bir öldürmek." dedi. Kuzu'nun sözleri sosyal medyada sert tepkilere neden oldu.