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Cüneyt Özdemir, Zeynep İnanoğlu'yla evlendi

Zeynep İnanoğlu, 5N1K programını hazırlayıp sunan gazeteci Cüneyt Özdemir'le evlendi.

06 Şubat 2011 02:00

T24 - Türker İnanoğlu ile Gülşen Bubikoğlu çiftinin kızları Google Türkiye Ürün Pazarlama Müdürü Zeynep İnanoğlu, 5N1K programını hazırlayıp sunan gazeteci Cüneyt Özdemir'le evlendi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, yaklaşık 1 yıldır birlikte olan çift, önceki gün Paris Büyükelçiliği'nde nikah masasına oturdu.

Çiftin aileleri ve yakın dostlarının katıldığı nikah töreni sonrası ünlü bir restoranda davet verildi.

İnanoğlu ile Özdemir balayını da Paris'te geçirecek.

Çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İstanbul'a dönecek.

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