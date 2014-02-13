Cüneyt Özdemir 'sürekli konuşuyor' diyerek Başbakan'ın konuşmasını kesti

CNN Türk’te yayınlanan 5N1K programı sunucusu Cüneyt Özdemir canlı yayın sırasında sürekli yayının bölünmesi üzerine ’Başbakan sürekli konuşuyor’ deyip yayına devam etti.

Özdemir, sevgili seyirciler zaten Başbakan Erdoğan bu konuşmalara partisinin grup toplantısında değinmişti, farklı bir soru olursa bağlanalım çünkü sürekli Başbakan Erdoğan konuşuyor, başka hiç kimse hiçbir şeyi konuşamıyor gibi bir ortam oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir'in Başbakan Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kestiği o dakikalar: