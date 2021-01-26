Cüneyt Özdemir: Her hafta bir grup beni linç ediyor

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendi YouTube kanalına ilişkin "Her hafta bir grup beni linç ediyor. Bir zaman sonra alışıyorsun" dedi.

Haber Global'de yayımlanan Az Önce Konuştum programında konuşan Özdemir, Türkiye'deki gazetecilikten, medya sektörüne, pandemi sürecinden, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamalarına ilişkin gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

"Her hafta linç ediliyorum"

Özdemir kendi YouTube kanalına ilişkin "Türkiye çok polarize olmuş durumda. Bütün partiler kendilerini destekleyen medya gruplarını dinlemeye başladılar. Yani ben kanalımda ortadan görmeye çalıştım. Her hafta bir grup beni linç ediyor. Bir zaman sonra alışıyorsun, "Sıradaki gelsin dövsün" diyorsun. Beni en çok izleyen grup AK partililer. Büyük medyaları var gelip beni izliyor. Neden? Çünkü herkes gerçekleri merak ediyor" dedi.

"Olay TV kim vurduya gitti"

Özdemir "Olay TV kim vurduya gitti. İktidar, "Cavit Çağlar'a baskı mı yaptınız" sorusuna "hayır" diyecek. Cavit Çağlar'a "Size baskı oldu mu" sorusuna o da "hayır" diyecek. Bütün kaygılarım aslında bunlar. Olay TV'yi bence Cavit Bey satıp kurtulacaktı. O satamadan bu işler böyle olunca olay patladı gitti" ifadelerini kullandı.