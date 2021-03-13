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Cüneyt Özdemir’den kulislerdeki Fahrettin Koca ve Ziya Selçuk yorumuna: En başarılı iki bakanı görevden almak iyi fikirmiş!

13 Mart 2021 15:30

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kişisel sosyal medya hesabından dikkati çeken bir kulis bilgi paylaştı. Kulsilerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un görevden alınacağının konuşulduğunu aktaran Özdemir, “En başarılı iki bakanı görevden almak iyi fikirmiş! Hatta yetmez Süleyman Soylu'yu da görevden alsınlar tam olsun” eleştirisi getirdi.

Özdemir, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Kulislerde 'Fahrettin Koca ve Ziya Selçuk'un bakanlıktan alınacağı' konuşuluyormuş. En başarılı iki bakanı görevden almak iyi fikirmiş! Hatta yetmez Süleyman Soylu'yu da görevden alsınlar tam olsun...”

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