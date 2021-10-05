Cüneyt Özdemir'den Edis belgeseline tepki: Bunu yayınlatmak için Netflix mi Edis'e para vermiş, Edis mi Netflix'e?

Özdemir eleştirisine "Eğer Edis kendini Türkiye'nin starı olarak tanıtan böyle bir belgesel yaptırıyorsa Sevgili Tarkan, neyi bekler onu bakın hiç anlamış değilim. Şimdi fark ediyorum ki Edis belgeselini 140Journos yapmış. Hakkını verelim son zamanların Türkiye'deki en iyi ve başarılı tanıtım reklam ajansına dönüştüler. Haklarını verelim bu işi de çok iyi beceriyorlar. Ama izninizle bunlara da artık 'belgesel' demeyelim. Değil çünkü" diyerek devam etti.