Cüneyt Özdemir'den Edis belgeseline tepki: Bunu yayınlatmak için Netflix mi Edis'e para vermiş, Edis mi Netflix'e?

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Netflix'te yayınlanan Edis Görgülü'nün hayatını anlatan 'Starlight' belgeselini eleştirirken, "Bunu yayınlatmak için Netflix mi Edis'e para vermiş, Edis mi Netflix'e?" diye sordu.
Dijital yayın platformu Netflix'te pop şarkıcısı Edis Görgülü'nün hayatını anlatan 'Starlight' belgeseli yayınlanmaya başladı.
Twitter'dan konuya ilişkin olarak paylaşım yapan Cüneyt Özdemir, "Netflix'te Edis (pr bombardımanı-tanıtım-pohpohlama) belgeselini seyrediyorum. Belki benim hatam ama ben Edis'in, Tarkan'ı bile ün olarak bin kat geçmiş olduğunu fark edememişim. Aklıma bir şey takıldı. Bunu yayınlatmak için Netflix mi Edis'e para vermiş, Edis mi Netflix'e?" dedi.
Özdemir eleştirisine "Eğer Edis kendini Türkiye'nin starı olarak tanıtan böyle bir belgesel yaptırıyorsa Sevgili Tarkan, neyi bekler onu bakın hiç anlamış değilim. Şimdi fark ediyorum ki Edis belgeselini 140Journos yapmış. Hakkını verelim son zamanların Türkiye'deki en iyi ve başarılı tanıtım reklam ajansına dönüştüler. Haklarını verelim bu işi de çok iyi beceriyorlar. Ama izninizle bunlara da artık 'belgesel' demeyelim. Değil çünkü" diyerek devam etti.