Cüneyt Özdemir'den Ebru Şallı tepkisi: Size ne ulan Ebru Şallı'nın acısını nasıl yaşayacağından!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, nisan ayında oğlu Pars Tan'ı kaybeden Ebru Şallı'nın tatil paylaşımlarını eleştirenlere "Size ne ulan Ebru Şallı'nın acısını nasıl yaşayacağından!" diye tepki gösterdi.

Cüneyt Özdemir, YouTube yayınında Nisan ayında oğlunu kaybeden Ebru Şallı'ya "Size bir tavsiyem var. Allah aşkına cevap bile vermeyin. Bu kötü kalpli insanlara, bir anneye acısını nasıl yaşayacağını tarif etmeye kalkanlara yanıt vermek bile onlar için bir lütuf" sözleriyle seslendi.

Cüneyt Özdemir'in Ebru Şallı'ya tepki gösterenlere "Size ne ulan Ebru Şallı'nın acısını nasıl yaşayacağından. Ebru Şallı'yı hayatımda görmedim ama evladını kaybetmiş bir anneye siz kim oluyorsunuz ki acısını nasıl yaşayacağını tarif etme cüretinde bulunuyorsunuz. Kimsiniz siz kimsiniz, gidin kendi cehenneminizde kendi mutsuzluğunuzda boğulun. Ne istiyorsunuz bu kadıncağızdan. Bu tür kötücül insanlara kimse prim vermesin, bunları teşhir edin. Arkadaşınızsa uzaklaştırın. Arkadaşlıktan atın" ifadeleriyle tepki gösterdi.