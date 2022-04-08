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Politika

Cüneyt Özdemir, 400 bin kişilik anket yaptı: Erdoğan'ın karşısına aday olarak kim çıkmalı?

Katılımcıların yarısından çoğu, Yavaş'ın aday olması gerektiğini savundu

08 Nisan 2022 07:28

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Twitter hesabından düzenlediği ankette, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olması gerektiği sonucu çıktı.

Cüneyt Özdemir, Twitter hesabından 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına kimin çıkması gerektiğini sordu. Özdemir'in anketine 402.269 kişi katıldı. Katılımcılardan Yüzde 66,4'ü Mansur Yavaş'ı seçerken, yüzde 15,7'si de İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'nu seçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini savunanların oranı yüzde 14,5 olurken, İyi Parti lideri Meral Akşener diyenlerin oranı ise yüzde 3,4'te kaldı. 

Sonuçları YouTube kanalından da yayınlayan Özdemir, "Bu anketi özellikle çerçevelettim. 6'lı yuvarlak masanın soluna mı sağına mı asarlar, herkesin görebileceği yere asarlar diye düşündüm" dedi. 

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