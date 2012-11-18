'Cüneyt geldi, Bashar nerede?'

Cüneyt Ünal’la birlikte Suriye’ye giden ancak kendisinden haber alınamayan Filistinli gazeteci Bashar Fehmi Kadumi’nin eşi Arzu Kadumi eşinin durumundan endişeli. Arzu Kadumi, ''Bashar nerede, Cüneyt geldi ama Bashar'dan haber yok. Ben çocuklarıma cevap veremiyorum'' dedi.

Suriye'de 3 ay rehin tutulan gazeteci Cüneyt Ünal, bugün Türkiye'ye döndü ancak Ünal’la birlikte Suriye'ye giden Filistinli gazeteci Bashar Fehmi Kadumi'den hala haber alınamıyor.

Cüneyt Ünal'ı Türkiye’ye girişinde karşılayanlar arsında yer alan Kadumi'nin eşi Arzu Kadumi ağlayarak gazetecilere açıklama yaptı.

Eşinin durumundan endişe ettiğini belirten Arzu Kadumi, ''Bashar nerede, Cüneyt geldi ama Bashar'dan haber yok. Ben çocuklarıma cevap veremiyorum. Öldüyse ölüsünü getirsinler, 5 ve 10 yaşındaki çocuklarıma ben ne diyeceğim'' diye konuştu.

'Suriyeli yetkililer açıklama yapamadı'

CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, Türkiye’ye dönüşünde Kadumi ile ilgili şunları söyledi.

''Biz aslında hem Cüneyt için hem de Bashar Kadumi için Suriye'ye gittik. Her ikisini getirme umuduyla gittik, Cüneyt'i getirebildik. Bashar Kadumi'yle ilgili Suriyeli yetkililer bize herhangi bir açıklama yapamadılar, ellerinde bir bilgi olmadığını söylediler. Yalnız Cüneyt kardeşimiz olaya birebir tanık olmuştu. Olay esnasında Bashar'ın yaralandığını söyledi, ondan sonra da kendisiyle bir bağlantı kuramadığını söyledi. Biz bunun üzerine Devlet Başkanı'yla görüştük ve Devlet Başkanı'ndan Bashar Kadumi'yle ilgili pozisyonu konusunda, ölü ya da sağ olup olmadığı konusunda mutlaka bilgi istediğimizi ve mutlaka bu konuda araştırma yapılmasını istedik. Kendisi de talimat verdi. Bu arkadaşımızla ilgili bir araştırma yapılmasını ve 24 saat içerisinde bize bilgi verilmesi konusunda bir talimat verdi. Şu anda biz Bashar Kadumi'yle ilgili Suriyeli yetkililerden bilgi bekliyoruz ama arkadaşımızın da yaralandığını da ifade etmek istiyoruz.''