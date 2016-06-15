Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Portekiz ve İzlanda yenişemedi

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) F Grubu ikinci maçında Portekiz ve İzlanda karşı karşıya geldi.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği F grubu mücadelesinde, Fenerbahçeli Nani'nin ilk 11'de sahaya çıktığı Portekiz ile Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçını oynayan İzlanda karşılaştı.

İzlanda, 3. dakikada Gylfi Sigurdsson, Portekiz ise 21. dakikada Nani ile gole yaklaştı ancak iki pozisyonda da kaleciler geçit vermedi.



Gomes'in pasıyla altı pasta topla buluşan Nani, 31. dakikada attığı golle Portekiz'in soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.

50. dakikada Gudmundsson'un sağ kanattan ortasında, arka direkte boş kalan Birkir Bjarnason'un golüyle İzlanda, skoru 1-1'e getirdi.

Beşiktaş'ta forma giyen Quaresma'nın 76. dakikada oyuna girdiği Portekiz, kalan bölümdeki ataklarından da sonuç alamadı ve karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Nani tarihe geçti

Fenerbahçe'nin Portekizli forvet oyuncusu Luis Nani, İzlanda filelerini havalandırarak Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin 600. golüne imza attı.

Turnuvanın ilk golünü 1960'da Sırp Milan Galic, 100. golünü 1984'te Fransız Alain Giresse, 200. golünü 1992'de Danimarkalı Kim Vilfort, 300. golünü 2000'de Sloven Zlatko Zahovic, 400. golünü 2004'te Fransız Thierry Henry, 500. golünü de 2008'de İspanyol Xavi Hernandez kaydetmişti.

Ronaldo, Figo'ya ortak oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki 15. karşılaşmasına çıkan yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, 127 maçla 1991'den 2006'ya kadar milli formayı giyen Luis Figo'ya ait Portekiz Milli Takımı'nda en fazla oynayan futbolcu rekoruna ortak oldu.

Grupta oynanan diğer maçta Macaristan, Avusturya'yı 2-0 mağlup etmiş ve liderliğe yükselmişti.