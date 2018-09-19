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Spor

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Liverpool galip

Liverpool - Paris Saint-Germain: 3 - 2 İSTANBUL,(DHA) FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Liverpool ile Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetti

19 Eylül 2018 02:59

Liverpool - Paris Saint-Germain: 3 - 2

İSTANBUL,(DHA)

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, İngiltere\'nin Liverpool ile Fransa\'nın Paris Saint-Germain takımları arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetti. 
İngiltere\'nin Liverpool şehrindeki Anfield Stadyumu\'nda oynanan maçta ev sahibi takım, karşılaşmadan 3 - 2 galip ayrıldı.
Müsabakada Çakır\'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Mustafa Emre Eyisoy\'un dördüncü hakem olduğu karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulundu.

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