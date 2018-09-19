Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Liverpool galip

Liverpool - Paris Saint-Germain: 3 - 2

İSTANBUL,(DHA)

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, İngiltere\'nin Liverpool ile Fransa\'nın Paris Saint-Germain takımları arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetti.

İngiltere\'nin Liverpool şehrindeki Anfield Stadyumu\'nda oynanan maçta ev sahibi takım, karşılaşmadan 3 - 2 galip ayrıldı.

Müsabakada Çakır\'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Mustafa Emre Eyisoy\'un dördüncü hakem olduğu karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulundu.