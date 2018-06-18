Cüneyt Çakır, Rusya-Mısır müsabakasında görev alacak

İSTANBUL,(DHA) -

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Rusya\'da devam eden FIFA Dünya Kupası\'nda 19 Haziran Salı günü Rusya - Mısır arasında oynanacak A grubu müsabakasında 4. hakem olarak görev yapacak.

Rusya\'nın St. Petersburg şehrindeki St. Petersburg Stadyumu\'nda TSİ 21:00\'de başlayacak müsabakayı, Paraguay Futbol Federasyonu\'ndan Enrique Caceres yönetecek.

Bahattin Duran\'ın yedek yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakada, Eduardo Cardozo ve Juan Zorrilla ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.