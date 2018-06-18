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Spor

Cüneyt Çakır, Rusya-Mısır müsabakasında görev alacak

İSTANBUL,(DHA) -  FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Rusya'da devam eden FIFA Dünya Kupası'nda 19 Haziran Salı günü Rusya - Mısır arasında oynanacak A grubu müsabakasında 4

18 Haziran 2018 19:40

İSTANBUL,(DHA) - 

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Rusya\'da devam eden FIFA Dünya Kupası\'nda 19 Haziran Salı günü Rusya - Mısır arasında oynanacak A grubu müsabakasında 4. hakem olarak görev yapacak.
Rusya\'nın St. Petersburg şehrindeki St. Petersburg Stadyumu\'nda TSİ 21:00\'de başlayacak müsabakayı, Paraguay Futbol Federasyonu\'ndan Enrique Caceres yönetecek.
Bahattin Duran\'ın yedek yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakada, Eduardo Cardozo ve Juan Zorrilla ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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