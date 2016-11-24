Cüneyt Çakır kart yağdırdı

Şampiyonlar Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın yönettiği Manchester City-Borussia Mönchengladbach karşılaşmasında 2 kırmızı, 5 sarı kart çıkardı, maç 1-1 bitti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta mücadelesi tamamlandı.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta İngiltere temsilcisi Manchester City, deplasmanda Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Manchester City'de 90 dakika forma giydi.

Cüneyt Çakır 51. dakikada Alman ekibinden Lars Stindl ve 63. dakikada Manchester City'den Fernandinho'yu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına yolladı.

Bu sonuçlarla, Barcelona grubu lider tamamlarken, Manchester City gruptan ikinci olarak çıktı. Celtic lige veda ederken, Borussia Mönchengladbach yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.