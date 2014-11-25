Cüneyt Çakır hakemliğe devam edebilecek mi?

Gençlerbirliği Kardemir Karabükspor mücadelesinde sakatlanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın tedavisini yürüten doktor Tevfik Ali Küçükbaş, "Çakır’ın rahatsızlığında tıbbi tedavi ile en iyi sonuç alınacak ve normal spor hayatına devam edecektir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriye Alp, Spor Toto Süper Lig’de dün oynanan Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor karşılaşmasının ikinci yarısına çıkamayan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ı hastanede ziyaret etti.

Alp: Moral açısından çok yerinde gördüm

İhlas Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, ziyaret sonrası hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan MHK Başkanı Zekeriya Alp, Cüneyt Çakır’ın Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor karşılaşmasının 28. dakikasından itibaren göğüs boşluğunda rahatsızlık hissettiğini belirterek, "Nefes almayla ilgili bir sıkıntı yaşamış. Devre arasında da 4. hakeme bu görevini devrederek rahatsızlığından dolayı hastaneye getirilmiştir. Burada küçük bir operasyon geçirmiştir. Moral açısından çok yerinde gördüm. Arkadaşlarının burada onu gelip ziyaret etmesi ve bu kalabalığı görmesi mutlu etti. Morali çok iyi. Hakemlik hayatını etkileyecek bir şey söz konusu değildir" diye konuştu.

Güven Hastanesi Gastroenteroloji Bölüm Başkanı Dr. Tevfik Ali Küçükbaş ise FIFA kokartlı hakem Çakır’ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Göğüs cerrahisi bölümü tarafından yapılan değerlendirmede sağ akciğerde göğüs boşluğunda hava tespit edildi. Bu akciğer dokusunda bir hava kaçırmaya bağlı olarak göğüs boşluğunda hava birikmesi ve akciğerin genişlemesini engellemesi sonucu aniden nefes darlığıyla bilinen bir rahatsızlıktır. Yapılan ameliyat ile göğüs boşluğuna müdahale edildi ve şimdi buradaki havanın ortadan kalkması için tıbbi tedavi devam ediyor. Kendilerini birkaç gün daha hastanemizde misafir edeceğiz. Hafta sonuna doğru sağlığı iyi bir duruma gelmiş olacaktır. Tıbbi tedavi ile en iyi sonuç alınacak ve normal spor hayatına devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Serdar Çakır: Keşke o dakikada bıraksaydı

Cüneyt Çakır’ın babası Serdar Çakır da, daha önce oğlunun böyle bir şikayeti olmadığını ifade ederek, "Sürpriz bir gelişme oldu. Federasyon yetkililerimizin organizasyonu ile birlikte ailemizle buraya geldik. Hastane yetkililerinin ilgisine, federasyonun ve sevenlerinin ilgisine çok teşekkür ediyorum. Güçlü olduğunu düşünüyorum. Sigara ve Alkol gibi kötü alışkanlıklarının olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Morali de iyi. Daha önce hiçbir şikayeti olmamıştı. İlk yarının son 15 dakikasını hasta olarak tamamlamış. Oyuncuların da ’hocam iyi misin’ diye fark edip yaklaşımları olmuş. Keşke o dakikada bıraksaydı ama sorumluluk olarak o devreyi bitirip arkadaşlarına devretmeyi düşünmüş" şeklinde konuştu.