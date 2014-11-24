Maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Cüneyt Çakır'ın 'nefes alamıyorum' dediği ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig’de bugün oynanan Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor maçında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve operasyon geçiren FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın, karşılaşmanın 30. dakikasında yardımcısı Tarık Ongun’a "Nefes alamıyorum” dediği ortaya çıktı.

Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor maçının ilk yarısının sonunda rahatsızlanan ve karşılaşmanın ikinci yarısına çıkamayan Cüneyt Çakır, akciğerinde hava birikimi olduğu tespitiyle hastanede operasyon geçirdi. 20 dakikalık bir operasyon sonrası akciğerindeki havanın alındığı belirtilen Çakır’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yakında taburcu edileceği öğrenildi. Bu arada Cüneyt Çakır’ın hakemlik hayatının biteceği yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken, Çakır’da akciğer sönmesi olmadığı belirtildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, hastanede Çakır’a yapılan operasyon sonrasında yardımcı hakem Tarık Ongun, ”Tüple havayı çıkardılar. Şimdi doktor, odasında kontrol etti. Keyfi yerinde ve gülüyordu" dedi.

Bu arada karşılaşmanın 30. dakikasında, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ve yardımcısı Tarık Ongun arasında telsiz mikrofon aracılığıyla yapılan görüşmede şu diyaloğun yaşandığı ortaya çıktı:

Cüneyt Çakır: Nefes alamıyorum.

Tarık Ongun: Hocam ne oldu, gel konuşalım.

Cüneyt Çakır: Kendimi çok iyi hissetmiyorum.

Tarık Ongun: Ağabey iyi misin? Gel konuşalım, ara ver.

Cüneyt Çakır: İdare ederim, iyiyim.

Tarık Ongun: Zorlama istersen.

Cüneyt Çakır: İyiyim.

TFF'den Cüneyt Çakır'a ‘geçmiş olsun’ mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), akciğerindeki hava birikimi nedeniyle operasyon geçiren FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır için geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF'den "geçmiş olsun" mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, bugün oynanan Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor karşılaşmasının ilk yarısının sonunda bir rahatsızlık yaşadı ve müsabakanın ikinci yarısına çıkamadı. Yapılan kontrollerin ardından akciğerinde hava birikimi olduğu tespit edilen Çakır, başarılı bir operasyon geçirdi. Sağlık durumu iyi olan ve 10 gün içerisinde antrenmanlara başlaması beklenen Cüneyt Çakır'a geçmiş olsun der, başarılı hakemimizin en kısa sürede tekrar sahalara dönmesini temenni ederiz."

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, akciğerinde hava birikimi nedeniyle operasyon geçiren FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve 2-3 gün içerisinde taburcu edileceğini açıkladı. MHK Başkanı Zekeriya Alp, Cüneyt Çakır'ın başarılı bir akciğer operasyonu geçirdiğini ifade ederek, "Herhangi bir sorun yok. Kendisi şu an müşahede altında. Hocamızın sağlıklı olduğu yönünde sevindirici haber aldık. 2-3 gün içerisinde de taburcu olacak" dedi.