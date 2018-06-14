Cüneyt Çakır, Fas-İran maçını yönetecek

İSTANBUL,(DHA) -

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Rusya\'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası\'nda sahneye çıkıyor. Çakır, Fas ile İran arasında 15 Haziran Cuma günü oynanacak B grubunun açılış maçını yönetecek.

Rusya\'nın St.Petersburg şehrindeki Saint Petersburg Stadyumu\'nda TSİ 18.00\'da başlayacak müsabakada, Çakır\'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın 4.hakemi ise Rusya Futbol Federasyonu\'ndan Sergei Karasev olacak. Cüneyt Çakır bu maçla birlikte ikinci kez Dünya Kupası\'nda görev almayı başaran ilk Türk hakemi olarak tarihe geçecek.

Üst üste ikinci kez FIFA Dünya Kupası\'nda görev alan Çakır ve ekibi Brezilya\'da yapılan 2014 Dünya Kupası\'nda Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçı da dahil olmak üzere 3 müsabaka yönetmişti.

42 yaşındaki Cüneyt Çakır bu maçla birlikte 162.Uluslararası karşılaşmasına çıkacak.