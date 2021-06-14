Cüneyt Çakır, Avrupa Şampiyonası tarihine geçecek

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020'de yöneteceği Macaristan - Portekiz maçıyla Avrupa Futbol Şampiyonası tarihine geçecek. Cüneyt Çakır, böylece 3 farklı Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalan 4. hakem olacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020'de yöneteceği Macaristan - Portekiz maçıyla Avrupa Futbol Şampiyonası tarihine adını yazdıracak.

Fanatik'in haberine göre; Cüneyt Çakır, böylece 3 farklı Avrupa Şampiyonası'nda görev yapan dört hakemden biri olacak. Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde daha önce sadece İsveçli Anders Frisk, Danimarkalı Kim Milton Nielsen ve Hollandalı Björn Kuipers 3 farklı turnuvaya davet aldı. Kuipers tıpkı Cüneyt Çakır gibi EURO 2020'de üçüncü turnuvasına ulaşıyor.

Pierluigi Collina, Howard Webb, Roberto Rosetti, Markus Merk gibi çok ünlü hakemler bile bu başarıyı gerçekleştiremedi. EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020'de görev yapan Cüneyt Çakır turnuva tarihinde davet alan 148 hakem arasında ilk 4 arasına girdi. Cüneyt Çakır, hem EURO 2012 hem de EURO 2016'da 3'er maç olmak üzere toplamda 6 kez finallerde düdük çaldı.