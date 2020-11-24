Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde 50. maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynanacak Borussia Mönchengladbach-Shakhtar Donetsk maçını yönetecek. 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak müsabaka Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçı olacak.

Almanya'nın Monchengladbach şehrindeki Borussia-Park Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.