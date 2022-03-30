Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası şansı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla görevden alınan 18 hakem arasında yer alan Cüneyt Çakır'a İsviçre Futbol Federasyonu'ndan özel davet geldiği belirtildi.

8 Mart'ta aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da aralarında bulunduğu 18 hakeme sezonun kalan bölümünde görev verilmeyeceği açıklanmış, görevden alınan hakemler bu kararı Tahkim Kurulu'na taşımıştı.

Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı bu kararı bozarken 18 hakem ve 3 gözlemciyi klasmanlarına iade etti.

Bu gelişmelerin ardından Cüneyt Çakır ve ekibinin İsviçre'de maç yönetmesi için teklif aldığı belirtildi.

Deniz Çoban, Fanatik gazetesindeki yazısında, "İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonuna bir yazı yazarak, Cüneyt Çakır’ın İsviçre Ligi’nde maç yönetmesi için teklif gönderdi. Şu anda İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonunun onayını bekliyor.

Onay çıktığı anda Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte İsviçre Ligi’nde maç yönetmeye başlayacak. Dolayısıyla da tekrar Dünya Kupası’nda maç yönetme şansını yakalayacak" ifadelerine yer verdi.