Cüneyt Arkın'dan Türker İnanoğlu'na teşekkür: Beni alkolden kurtardı

45. Altın Kelebek Ödülleri törenine katılan usta oyuncu Cüneyt Arkın, kendisine jürinin verdiği Onur Ödülü'nü takdim eden Türker İnanoğlu'na, "Türker ağabey benim hayatımı kurtardı. Beni alkolden kurtardı" diyerek teşekkür etti.

Cüneyt Arkın, layık görüldüğü Onur Ödülü'nü aldıktan sonra açıklama yaparak, şunları kaydetti:

"Kelebek ödüllerini daha önce aldım ama bu ödülün başka bir tadı var. Türker İnanoğlu ağabeyin elinden alıyorum bu ödülü. Kelebek'e bir beyanat vermiş. Diyor ki 'Cüneyt Arkın benim hayatımı kurtardı.' Ya Türker ağabey benim kaç kere hayatımı kurtardı. Beni alkolden kurtardı. Nikâh şahidim oldu. Çocuklarımın doğumu, nişanı, düğünün de hediyeleriyle yanımızda oldu."