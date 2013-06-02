Cüneyt Arkın'dan kızı ve torunuyla ilgili soruya sert yanıt

Gulyabani filmi ile beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanan Cüneyt Arkın, filmin İstanbul Baltalimanı’ndaki çekimlerinde basınla bir araya geldi. Arkın, ilk evliliğinden olan kızı Filiz Canlı’nın 11 yaşındaki kızı Defne’yi tanımadığını söyledi.

Hürriyet'ten Büşra Bozok Aytek'in haberine göre, yapımcılığını İrfan Tözüm’ün yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Orçun Benli’nin oturduğu komedi-gerilim tarzındaki “Gulyabani” filmi önceki gün motor dedi.

İstanbul’un değişik mekanlarında bir ayda çekimleri tamamlanması planlanan filmin başrollerini ise Cüneyt Arkın, Deniz Uğur, Melike Öcalan, Ceyda Ateş ile Kenan Ece paylaşıyor.

Fantastik bir filmin senaryosunu yazmak için ormandaki av evine giren dört kadının senaristin başından geçen olayların gerilim ve komedi ekseninde anlatacak olan Gulyabani’nin çekimleri önceki gün Baltalimanı’nda başladı.

'Karım beni baştan yarattı'

Sette konuşan Cüneyt Arkın “Bu dönemde film yapmak kolay değil. Yönetmenimiz Orçun çok cesaret isteyen bir işe giriyor.Senaryo ne kadar iyi olursa olsun yönetmen yaratıcı değilse geçmiş olsun! Mesela ben eşimle niye bunca yıl beraberim. Çünkü karım beni hep baştan yaratı. Bu yüzden 1968 yılında tanıştığım eşimle tanışma günümüzü kutlayacağız’ dedi. Rolü hakkında detay vermeyen Arkın, gazetecilerin ısrarlı sorularına ise “Koydu mu oturtan bir Cüneyt Arkın izleyeceğiz” diye cevap verdi.

Arkın ayrıca ilk evliliğinden olan kızı Filiz Canlı’nın 11 yaşındaki kızı Defne ilgili ise ’tanımıyorum’ yorumunu yaptı. Arkın “Benim iki tane oğlum var ve onlardan olan torunlarım var‘ diye konuştu.