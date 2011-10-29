-Cüneyt Arkın ve Filiz Akın'a ''Onur Ödülü'' ERZURUM (A.A) - 28.10.2011 - Erzurum'da düzenlenen 6. Uluslararası Dadaş Film Festivali ödül töreniyle sona erdi. Festivalde sinema sanatçıları Cüneyt Arkın ve Filiz Akın'a ''Onur Ödülü'' verildi. Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bir toplum için kültürün çok önemli olduğunu, bu yılki festivalin bazı bölümlerinin Van'da yaşanan deprem nedeniyle iptal edildiğini söyledi. Festival Başkanı Nil Gürpınar'ın sanat adına önemli başarılara imza attığını belirten Vali Öztürk, ''Nil Gürpınar, 6 yıldır Erzurum'da bu festivali tek başına organize ediyor. Nil Hanım sanat adına bir ordu. Kültür, bir toplum için o toplumun ayakta kalması için önem arz ediyor'' dedi. Festival Başkanı Gürpınar da festivalde sanat severlerin beğenisine sunulan ''Rampa'' adlı belgeselin, kentin tarihi açısından son derece önemli olduğunu bildirdi. Gürpınar, Uluslararası Dadaş Film Festivali'nin sergi, kortej ve onur ödülleri seremonisini, Van'daki depremden ötürü iptal ettiklerini belirtti. Sinema sanatçısı Cüneyt Arkın da konuşmasında Hakkari'deki hain saldırıya dikkati çekerek, şehit olan gençlerin toprağı vatan yaptığını ifade etti. Van depremiyle birlikte 74 milyon vatandaşın tek yumruk olduğunu anımsatan Arkın, ülkedeki birçok kesimin depremzedelere yardım ettiğini kaydetti. Ülkedeki insanların batı kültürüne özenmemeleri önerisinde bulunan Arkın, gençlere de seslenerek, ''Batıya sakın özenmeyin, Rambo'ya ok atmayı ben öğrettim'' ifadesini kullandı. Sanatçı Filiz Akın da Erzurum'un marka kent olma yolunda ilerlediğini, kış sporları ve festivallerle şehrin adını giderek duyurduğunu dile getirdi. Türk sinemasını zor şartlar altında şimdiki noktaya taşıdıklarına vurgu yapan Akın, ''Türk insanı inanınca neler başarıyor. Dünya sinemalarında artık Türk filmlerini izlemek istiyoruz. Bizler zor şartlar altında Türk sinemasını bu noktaya getirdik. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapabilmelidir'' diye konuştu. Festivalde halk jürisi tarafından ''Türk Pasaportu'', ''en iyi film'' ödülüne layık görüldü. Törende, ''en iyi film müziği'' ödülü ''Eylül'' filmiyle Doğan Duru'ya, ''en iyi film'' ödülü ''Gişe Memuru'' adlı sinema filmiyle Reis Çelik'e ve ''en iyi yönetmen'' ödülü de ''Eylül'' filmiyle Cemil Ağacıkoğlu'na verildi.