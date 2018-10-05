Cüneyt Arkın: Sağlığım çok iyi, Türk halkının hayır duası varsa insana pek bir şey olmuyor

Yeşilçam'ın 'jön'lerinden Cüneyt Arkın, sağlığının çok iyi olduğunu belirterek, "O kadar çok insan geldi ki geçmiş olsun demeye. 'Hep dua ettik.' dediler. Türk halkının hayır duası varsa insana pek bir şey olmuyor" dedi.

Müjdat Gezen'in yönetmenliğinde Cüneyt Arkın, Semiha Yankı, Hayko ve Fatih Ürek'in rol aldığı "Şarkılar Seni Söyler" adlı müzikal, 20 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçı Cüneyt Arkın, müzikalin basın toplantısında yaptığı açıklamada, hastalığının ardından yaşadığı sürece ilişkin bilgi verdi. Hastaneden taburcu olduktan sonra deniz kıyısındaki yazlığa gittiğini anlatan Arkın, şöyle konuştu:

"İnanın bana, o kadar çok insan geldi ki 'geçmiş olsun' demeye. Özellikle orta yaşlı hanımlar, 'Hep dua ettik.' dediler. Türk insanının, Türk halkının hayır duası varsa, insana pek bir şey olmuyor. Ben doktorum. Yani rasyonel, akılcıyım ama inanç olaylarında ve duada o kadar rasyonel ve akılcı olamıyorum. İnanmak var."

Arkın, sağlığının çok iyi olduğunu ve Türk izleyicisiyle yüz yüze geldiği anlarda mutluluk yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben Avrupa'yı dolaştım ve alkolle uyuşturucu konusunda bilgi verdim. İnanın bana, bin yabancı, bir Türk olsun, o Türk'ü anlayıp seçerim, 'Sen Türksün' derim. Çok güzel bakar, Türk insanı. Yüreğinin bütün güzelliğiyle bakar. Yüreğinden pınarlar akar, öyle bakar. Hele biraz dokunursan, öylesine mutlu olur ki. Öylesine vefalıdır, seni unutmaz. Beni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. O, daha çok Türk halkının vefa duygusundan geliyor. Türk halkı çok önemli bir halk."

Müjdat Gezen: izleyiciler tercih edip gelirlerse medyun-u şükran oluruz"

Eserin yönetmenliğini üstlenen Müjdat Gezen ise Tim Show Center'da düzenlenen basın gösteriminde yaptığı açıklamada, projeye iki yıl önce projeye karar verdiğini söyledi.

Müzeyyen Senar ile başlayan ve Zeki Müren'in vefatıyla sona eren gazino hayatını müzikalde işlediğini dile getiren Gezen, yazma sürecinin bir yıldan fazla sürdüğünü, Türker İnanır'ın eklemeleriyle oyunu 9 kez kaleme aldığını aktardı.



Müjdat Gezen, o dönem sahne alan Safiye Ayla, Müzeyyen Senar ve Zeki Müren'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismin benzerlerine oyunda yer verdiğini aktararak, kendisi hayatta olan sanatçıları ise oyunda rol almak üzere davet ettiklerini kaydetti.



Oyunda 81 kişinin rol aldığını, bazı oyuncuların birden fazla karakteri canlandırması sonucu 101 kişilik bir oyun sahneye koyduklarını vurgulayan Gezen, 3 saat 15 dakika süren iki perdelik eserde 120 civarında peruk, 300 kadar kostüm kullanıldığını ifade etti.



Gezen, eserde Türkan Şoray'ın da rol almasını istediğine işaret ederek, "Ama Türkan bana dedi ki, 'Ben oynamayayım ama Melike (Melike İpek Yalova) beni oynasın'. Kendi seçti. Bir yarışma açtık. Benzeyen benzemeyen, 100'den fazla genç kızımız başvurdu ama Melike'yi istedi." diye konuştu.



Müzikalde Sezen Aksu, Zerrin Özer ve Bülent Ersoy'u canlandıran erkek oyuncu Fehmi Dalsaldı'nın seçilmesinin nedenine de değinen Gezen, "Sezenle konuştum. 'Bütün şarkılarımı veriyorum. Hiçbir şey talep etmiyorum. Bu adam beni oynasın.' dedi. 3 rol oynuyor." ifadelerini kullandı.



Müjdat Gezen, müzikalde 26 şarkının kullanıldığını ve ikisi hariç her sanatçıya telif ödendiğini vurgulayarak, "Eğer hayatın bu kadar pahalı olduğu bir dönemde de (izleyiciler) tercih edip gelirlerse biz medyun-u şükran oluruz. Çünkü zor, çok zor iş. İnsan önce eğlenceden keser." değerlendirmesinde bulundu.

"1975'e gidip geri döneceğiz"

Müzikalde gazino patronunu canlandıran usta oyuncu Cüneyt Arkın, Müjdat Gezen'in kendisi yerine eşi Betül Hanım'ı ikna ettiğinin altını çizerek, "Ben çok kale fethettim. Fakat Müjdat kaleyi içeriden fethediyor." dedi.



Eşinin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Arkın, "Betül olmasa, belki Cüneyt Arkın olmayabilirdi. Betül hanımın bana olan katkısı çok önemli." diye konuştu.



Şarkıcı Semiha Yankı da oyunda kendisini canlandıracağını ve bu nedenle zorlanmayacağını aktararak, "1975'e gidip geri döneceğiz. En önemli şey benim için Müjdat Gezen'in kalemi. Onunla aynı havayı solumak ve bütün arkadaşlarımla bir arada olmak. O yıllardan gelmiş ve bugünleri de yaşayan bir insan olarak ikisinin arasındaki farkı daha iyi anlayabiliyor insan." ifadelerine yer verdi.



Oyuncu ve şarkıcı Fatih Ürek ise oyunda rol aldığı için mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Biz oyunu konuşurken aslında anıları konuşmaya başladık. Rahmetli Zeki (Müren) Bey'in anılarından benim ve Müjdat Hoca'nın bildiklerini konuşmaya başladık. O kadar derin bir insan ki. Yıllardan beri de ben bunu hep yapmak isterdim. Çünkü Zeki Müren benim hayatıma çok büyük bir feyz vermiştir. Kısmet Müjdat Gezen'in kaleminden çıktı. Sahnede bunu uygulamaya geldik."



Türk sanat ve Türk halk müziği ile pop ve batı müziklerinden örneklerin yorumlanacağı gösteride sahne alan Hayko ise taverna müziğinden eserleri seslendirecek.



Müjdat Gezen, yönetmenliğin yanı sıra oyunda deli bir şair ve bestekarı da canlandıracak.