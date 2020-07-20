Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da

Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönüyor.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. 82 yaşındaki Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak.
Arkın'ın hayat vereceği karakter yeni sezonda seyirci karşısına çıkacak. Arkın'ın canlandıracağı karakter, Osman Bey'in de kaderini etkileyecek.
Öte yandan Diriliş Osman'da Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteri de Kuruluş Osman'a geri döneceği iddia edildi. Ertuğrul Gazi'nin yaşlanmış halini ise usta oyuncu Tamer Yiğit canlandıracak.