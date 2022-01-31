Cüneyt Arkın: Bir eşcinseli, bir kadını oynanamam, ben Anadolu çocuğuyum, bir de Recep İvedik'i asla oynamazdım

Oyuncu Cüneyt Arkın, "Bir eşcinseli, bir kadını oynanamam, ben Anadolu çocuğuyum" açıklamasını yaptı. Arkın, akil insan olması için kendisine de teklif geldiğini söyleyerek, "Valla" insan önce kendi söküklerini dikmeyi öğrenmeli, sonra Türk halkına akıl vermeli ki yine de yanlış." dedi.

Arkın, Posta gazetesinden Oya Çınar'ın sorularını yanıtladı.

-Günümüzde oyunculuğun sınırları hala tartışma konusu olabiliyor. Hiç asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?

Genelde “Hayır” demez oyuncu. Bir teklif gelince zaten başlar hayal kurmaya, o kişiyi düşünmeye. Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz.

-Zaman zaman siyasi fikrini beyan eden sanatçılar eleştiriliyor. Mesela barış sürecindeki akil insanlar… Size teklif edilmemiş miydi?

Valla insan önce kendi söküklerini dikmeyi öğrenmeli, sonra Türk halkına akıl vermeli ki yine de yanlış. Bana teklif geldi. “Türk halkına akıl vermek benim haddime değildir” dedim. Gereksiz bir şeydi, ne demek akil insan? Ben halkımı iyi tanıyorum. Yol göstermeni ister, öğüt vermeni değil. Yap demekle olmaz. Senin önce onu yapıyor olman gerek.