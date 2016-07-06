Cüneyt Arkın Altın Koza ödülünü neden reddettiğini açıkladı: Yılmaz Güney'in hakkı olduğu için almadım

Sinema oyuncusu Cüneyt Arkın, 1972 yılında kendisine teklif edilen Altın Koza ödülünü. Yılmaz Güney'in hakkı olduğu için reddettiğini dile getirdi.

NTV'de yayınlanan "Yüz Yüze" programına konuk olan Cüneyt Arkın, 1972'de Yılmaz Güney'e siyasi nedenlerle verilmeyen "Altın Koza" ödülünü, kendisine teklif edildiğinde neden reddettiğini de açıkladı.

Cüneyt Arkın, ödülün hikâyesini şu sözlerle anlattı: "O ödül Yılmaz'ın hakkıydı. Şimdi Yılmaz bunu bilirken, aklı başında herkes bunu bilirken, o ödül bana yakışır mıydı? Yakışmazdı. Ben bütün filmlerimde kahramanları canlandırdım. Haksızlığa karşı geldim. Kendime hep şunu sordum.



Hayatta da böyle miyim? Filmlerde kahraman olmak, adil olmak, kötünün karşısında olmak çok kolay ama hayatta olabiliyor musun? Ben hep o hesabı yapmışımdır. O ödül, resmen Yılmaz'ın hakkıydı. Yılmaz Güney çok önemli bir insandı. Çok önemli bir sinema adamıydı. Hak ettiği itibarı ona halk iade etti. Türkiye'de halk, sanatçıya gerçek değerini her zaman vermiştir."