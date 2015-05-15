Cüneyt Arcayürek yoğun bakıma alındı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Cüneyt Arcayürek’in sağlık durumunun ağırlaştığı ve hafta başında kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındığı belirtildi. 1928 doğumlu ünlü gazetecinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Gazeteci Arcayürek hafta başında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Arcayürek Ankara’daki özel bir hastanede böbrek yetmezliği teşhisi ile yoğun bakımda tutuluyor.

Cüneyt Arcayürek kimdir?



Gazeteciliğe 1947’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin yayın organı olan Ulus gazetesinde başladı. Sırasıyla Ankara Akşam haberleri, Kudret, Vatan, Ulus, Anka Haber Ajansı, Akis, Hürriyet, Tercüman, Milliyet, Güneş ve Bugün gazetelerinde çalıştı.

Milliyet gazetesinde ve Metin Toker’in yayımladığı Akis dergisinde hem yazarlık hem de genel yayın müdürlüğü yaptı..

Büyük yankılar uyandıran, çeşitli soruşturmalar ve davalar açılmasına yol açan ancak kendine Yılın Gazetecisi ünvanını kazandıran “Johnson’un Mektubu” haberiyle ün sağladı. Barış Harekatı’ndan sonra Kıbrıs’a ilk giren gazeteci oldu..

KanalTürk’te, Tuncay Özkan ile birlikte Pazar günleri yayınlanan Politika Durağı adlı programı sunan Arcayürek, Süleyman Demirel’in cumhurbaşkanlığı döneminde danışmanlığını yaptı.