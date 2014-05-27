Cüneyt Arcayürek, Cumhuriyet'teki yazılarına neden ara verdi?

Cumhuriyet gazetesinde Cüneyt Arcayürek’in yazılarına ara verildiği açıklandı.

Gazetede yer alan açıklamada, “Yazarımız kısa bir süre için yazılarına ara veriyor” denildi.

Arcayürek 25 Mayıs 2014’te “Baş kışkırtıcı” başlığıyla yayımlanan son yazısında, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Boğaz’a nazır villalarda oturup ahkâm keserler, lüks kafelerden âleme nizam verirler” sözlerini eleştirmişti. Arcayürek yazısında, “Oysa etrafına bir baksa... Sayesinde birden aşırı lüks içinde yaşayan öyle çok gruplar ve pahalı marka satan dükkânlardan çıkmayan, başı örtülü kıçları dar elbiseleri içinde kıvrak öyle Müslüman kızlar görecek ki” ifadelerini kullanmıştı.

Cüneyt Arcayürek'in yazısını okumak için tıklayınız.

Twitter'da tepki aldı

Arcayürek’in bu sözlerinin ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter’da “ŞerefYoksunu CüneytArcayürek” tagıyla tepki gösterilmişti.

Twitter’da yer alan bazı yorumlar şöyleydi:

Cüneyt Arcayürek kimdir?

Cüneyt Arcayürek gazeteciliğe 1947'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organı olan Ulus gazetesinde başladı. Sırasıyla Ankara Akşam haberleri, Kudret, Vatan, Ulus, Anka Haber Ajansı, Akis, Hürriyet, Tercüman, Milliyet, Güneş ve Bugün gazetelerinde çalışmıştır. Milliyet gazetesinde ve Metin Toker'in yayımladığı Akis dergisinde hem yazarlık, hem de genel yayın müdürlüğü yaptı. Büyük yankılar uyandıran, çeşitli soruşturmalar ve davalar açılmasına yol açan ancak kendine "Yılın Gazetecisi" ünvanını kazandıran "Johnson'un Mektubu" haberiyle ün sağladı. Barış Harekatı'ndan sonra Kıbrıs'a ilk giren gazetecilerden biri oldu. KanalTürk'te, Tuncay Özkan ile birlikte Pazar günleri yayınlanan Politika Durağı adlı programı sundu. Arcayürek 8. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eski danışmanlığını da yaptı.

Kitapları

Demokrasinin İlk Yılları: 1947-1951

Yeni İktidar Yeni Dönem: 1951-1954 (1985)

Bir İktidar Bir İhtilal: 1955-1960 (1985)

Yeni Demokrasi Yeni Arayışlar: 1960-1965 (1985)

Çankaya'ya Giden Yol: 1971-1973 (1985)

Hapishanedeki Ecevit (1986)

Müdahalenin Ayak Sesleri: 1978-1979 (1986)

Ku-De-Ta (1987)

Şeytan Üçgeninde Türkiye (1987)

Demokrasinin Sonbaharı: 1977-1978 (1987)

Ku-De-Ta 2 (1988)

12 Eylül'e Doğru Koşar Adım (1988)

Demokrasi Dur: 12 Eylül 1980 (1990)

Çankaya Hesaplaşması (1990)

Demirel Dönemi 12 Mart Darbesi: 1965-1971 (1992)

Demokrasi Dönemecinde Üç Adam (1999)

Bekleyen Adamın Gerçekleşen Düşü (2000)

Bir Giden Bir Gelen Bir Bekleyen (2000)

Kriz Doğuran Savaş (2000)

Sessiz Darbe (2001)

Etekli Demokrasi (2001)

Baba'sının Kızı (2001)

Çankaya Muhalefeti (2002)

28 Şubat'a İlk Adım (2003)

Geri Gidişe İzin Yok (2003)

Uzakta Kalan Tarih (2003)

Darbeler ve Gizli Servisler: 1950-2002 (2003)

Bir Zamanlar Ankara (2005)

Bir Özgürlük Tutkunu Bülent Ecevit (2006)

Derin Devlet: 1950-2007 (2007)

Çankaya: Gelenler Gidenler (2007)

Atatürk'ten Sonra Bugünlere Nasıl Geldik? (2008)