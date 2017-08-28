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Cunda'da bayram hareketliliği

Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'ndeki Cunda Adası, 10 günlük bayram tatilini fırsat bilen tatilcilerle dolup taştı

28 Ağustos 2017 13:17

Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'ndeki Cunda Adası, 10 günlük bayram tatilini fırsat bilen tatilcilerle dolup taştı. Vatandaşlar restoran ve kafelerde yer bulmakta güçlük çekerken, alışveriş yapanların artması nedeniyle esnafın yüzü güldü.
Kurban Bayramı nedeniyle Ayvalık\'taki oteller dolarken, bayram tatilini ve güzel havayı fırsat bilen tatilciler, Cunda Adası\'nda hem alışveriş yaptı, hem de güneş ve denizin tadını çıkardı. Gündüz sahile akın edenler Sarımsaklı, Badavut, Altınova ve ilçe merkezindeki plajlarda vakit geçirdi. Plajlarda yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde Sarımsaklı ve Cunda\'ya kaydı. Restoranları, otelleri ve kafeleri ile Ayvalık\'ın cazibe noktalarından biri olan Cunda Adası\'nda oturacak yer bulmak güçleşirken sahilde yürüyüş yapanlar bile zor anlar yaşadı. 
\'YAZ BEKLEDİĞİMİZ GİBİ GEÇMEDİ\'
Adadaki kafe sahiplerinden Bilgin Sevim, Ramazan Bayramında ve bu yaz geçen yıla göre daha az turist ağırladıklarını belirterek, tüm umutlarını Kurban Bayramı\'na bağladıklarını söyledi. Sevim, \"Bu bayramdan beklentimiz fazla. Bu sene Ramazan Bayramı da, sezon da beklediğimiz gibi geçmedi. Kurban Bayramı yılın son tatili olduğu için umuyoruz ki tatilciler,  10 günlük tatilin tamamını Ayvalık\'ta değerlendirirler\" dedi.
Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Ümit Özgültekin dolululuğun yüzde 70 oranında olduğunu, bayramın 2 ve 3\'üncü gününde yoğunluğun artmasını beklediklerini söyledi.

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