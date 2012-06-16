Cunda Adası’nda yangın çıktı

Balıkesir'in Cunda Adası'nda zeytinlik ve makilik alanda orman yangını çıktı. Ekipler, kontrol altına aldıkları yangını söndürmeye çalışıyor.



Cunda Adası’nda Ayvalık Adaları Tabiat Parkı yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alanlara sıçradı.

Arazözlerle yapılan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınamayınca Burhaniye ve Edremit'ten de arazöz ve iş makineleri bölgeye sevk edildi.

Yangına orman işletme müdürlüklerine ait 6 ve çevre ilçe belediyelerinden gelen 3 arazözün yanı sıra çok sayıda iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Burhaniye Kaymakamı Ali Uslanmaz, yangının yerleşim bölgelerine sıçramadan kontrol altına alındığını söyledi.

Alevleri söndürme çalışmaları halen devam ediyor.