Cunda Adası turizmcilerin yeni gözdesi

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesindeki Cunda (Ali Bey) Adası’na artan turist talebi nedeniyle, turizmciler konaklama tesisleri yapmaya başladı. Şu an inşaatı devam eden yaklaşık 10 konaklama tesisi nedeniyle, sezon öncesinde ada, şantiyeye döndü.

Cunda Adası, Ayvalık ilçesinin en çok ziyaret edilen mekânlarının başında geliyor. Uzun yıllar, daha çok günübirlikçi turistleri sahillerinde, restoranlarında ve kafelerinde ağırlayan Cunda Adası’na giderek artan talep, konaklama tesisi ihtiyacını da arttırdı. Bu da turizm yatırımcılarını harekete geçirdi. Son yıllarda adada çok sayıda konaklama tesisi yapılmaya başlandı. Şu anda sahilin arka sokaklarında yoğunlaşan inşaatların büyük çoğunluğunu konaklama tesisleri oluştururken, bu durum sokakları şantiyeye çevirdi.

‘ADAMIZ DEĞİŞİME UĞRUYOR’

Cunda Adası Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Muharrem Başkurt, 120 civarında konaklama tesisisin bulunduğu adada şu anda 10’a yakın otelin yapım aşamasında olduğunu söyledi. İnşaat halindeki otellerin bu yaz sezonuna yetişeceğini belirten Başkurt, “Yeni yapılan konaklama tesisleriyle Cunda Adası yeni sezonda daha iddialı olacak” dedi.

Mithatpaşa Mahalle Muhtarı Sermet Gülören ise, Cunda Adası’nın son yıllarda yapılan otel ve pansiyonlarla birlikte bir değişime uğradığını ifade ederek, “Yeni inşaatların yanı sıra eski evler de pansiyon ve otele dönüştürülüyor. Bu, Ada’ya bir hareket getirecek. Vatandaşlarımız rahatlıkla gelip buralarda kalacak. Sahil kesimindeki işletmelerin önlerindeki alanlarda da bir düzenleme yapılacak. Böyle bir değişim devam ediyor. Adanın kış nüfusu 4 bin 500. Ama yazın 20-25 bine çıkıyor. Bu nüfusu Ada kaldırmıyordu. Yeni yapılan konaklama tesisleriyle bir rahatlama olacağını zannediyorum. Ne kadar çok otel olursa, o kadar turist gelir” diye konuştu.

BABADAN KALMA TARİHİ EV OTEL OLUYOR

Cunda Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İsmail Güran, babasından kalan tarihi evi, adanın orijinal mimarisine uygun restore ettirerek, oğulları Hasan ve Mustafa Güran’ın işleteceği bir otele dönüştürüyor. Adada restoran işleten Hasan Güran, dedelerinin evini otele dönüştürdüklerini belirterek, “Adada konaklama ile ilgili birçok yatırım var ve her yıl bu yatırımlar artıyor. Biz özgün bir şey yaptık. Çünkü insanlar Cunda’ya geldiğinde tarihi dokusu, duygusu olan yerlerde kalmak istiyor. Tarihi dokuyu yaşatmak ve insanlara aktarabilmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah turizmde umutlu bir sezon bekliyoruz” dedi.

Kardeşi Mustafa Güran da, “Cunda’da şu an birçok otel çalışması yapılmakta. Hala Cunda’nın otel sektöründe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sahilde bir düzenleme olacağı konuşuluyor. Cunda yeni bir döneme girdi. 2018 yılında daha davetkar bir Cunda olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

CUNDA TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA BİR MARKA

Ayvalık Turizm Tanıtma Derneği Başkanı ve Ayvalık İlçesi Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, Cunda’nın, Ayvalık için çok önemli bir yer olduğunu belirterek, “Cunda, Türkiye ve dünyada bir marka. Bu marka, her geçen gün büyüyor. Ancak, sağlıklı büyümesi önemli. Şu anda yaklaşık 130 otel ve pansiyon var. Herhalde 150’ye çıkacak. Her geçen gün yeni yatırımcılar geliyor. Bunların bize katkıları çok büyük olacaktır. Kaliteyi ve pahalılığı beraber endeksleyip, Cunda ve Ayvalık’ın kalitesini yükseltmeleri gerekiyor. Cunda sahilleri belediyemizin yaptığı yeni uygulama ile de çok güzel olacak. Kafe ve restoranların önlerindeki açılır kapanır bölümlerin yeniden şekillenmesi, ön tarafın denize açılması ve bütün ön görünümün değişecek olması Cunda’ya bir katkı ve değer katacak. Bu değerle birlikte Cundamızın kalitesinin de yükselmesini bekliyoruz” dedi.

CUNDA SAHİLİ SİL BAŞTAN

Yaz sezonu öncesi balık restoranları ve kafeleriyle Cunda Adası’nın ünlü sahili de değişime hazırlanıyor. Deniz kıyısında bulunan restoran ve kafelerin önlerindeki 50 yıllık çardaklar, 2014 yılında yıkılarak işletmelere ait binaların önüne taşınmıştı. Ebatları ve görünümleriyle Cunda’nın tarihi dokusuna uymadığı ve Ada silüetini bozduğu eleştirileri yapılan çardaklar için yeni bir proje hazırlandı. Ayvalık Belediyesi tarafından hazırlanan projenin, Balıkesir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca kabul edildiği öğrenildi. Ayvalık Belediye Başkanı CHP’li Rahmi Gençer, Şubat ayı meclis toplantısında konuyla ilgili bilgi vererek, çardakların kaldırılacağını ve yeni düzenlemenin yaz sezonuna yetişeceğini söyledi.

İşletmelerin önlerindeki açılır kapanır tente sistemi, 16 bin 253 metre karelik sahil bandında geçerli olacak. Cunda Adası Kentsel Tasarım Projesi kapsamında yapılacak düzenlemede; restoran ve kafelere ait binaların 5 metre uzağında yapılacak camekânlı, üstü açılır kapanır bölümler için her işletmeye binası ölçeğinde yer ayrılacak. Prefabrik yapı elemanlarının kullanılacağı, üstü açılır kapanır tenteli, camekânlı mekânların yüksekliği 3 metre olacak.

