Cunda Adası bayramda tam kapasite doldu

İç turizmin önemli merkezlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cunda (Alibey) Adası'nda 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin gelişiyle son yılların en yoğun günlerini geçiren restoran ve kafeleriyle ünlü adadaki otel ve pansiyonların doluluk oranı en yüksek seviyeye ulaştı.

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede normalleşme süreciyle ilçenin tatilcileri ağırlamaya başladığını söyledi.

Bayram tatili için ziyaretçilerin adeta adaya akın ettiğini vurgulayan Çolak şöyle konuştu:

"Şu anda Ayvalık ve Cunda Adası'nda doluluk yüzde 100'e ulaşmış durumda. Bu doluluk sadece otel ve pansiyonlarda değil, restoranlarda da aynı durumda. Çünkü otellerdeki doluluk restoranlarla paralel seyrediyor. Kurban Bayramı ile başlayan turizm sezonu, son 5 yılın en kalabalık sezonu olacaktır. Şu anda bile çok çok iyi durumdayız. Bu yoğunluk eylül ayına kadar aynı hızla sürer."

Ayvalık'ın İstanbul'a yakınlığı ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nun da hizmete girmesiyle turizm pastasından daha çok pay aldığına dikkati çeken Çolak, 1915 Çanakkale Köprüsü de açılınca ilçeye daha fazla tatilcinin geleceğini düşündüklerini belirtti.