Cumhuriyet'ten 'Her yeni güne bir Cumhuriyet' kampanyası

Cumhuriyet, dövizdeki artış nedeniyle gazetenin fiyatının 2 liraya çıkarıldığını açıklandı.

Gazetenin bugünkü nüshasında ( 10 Ocak 2016) birinci sayfadan “33 bin 333 gün ve her gün Cumhuriyet” başlıklı başyazı ile duyurulan yeni kampanyaya ilişkin olarak, Cumhuriyet'in en son 2014'te 1 liradan 1,5 liraya çıkarıldığı hatırlatılarak “Gazete satış fiyatını 1.5 TL olarak belirlediğimiz gün 1 ABD Doları 2.10 TL idi. Bugün 3.74 TL. Yani döviz kurunda yaklaşık yüzde 77 oranında artış oldu. Gazetelerin ücretler dışındaki esas maliyet unsurları kâğıt ve baskı gibi kalemler dövize bağlıdır. Dolayısıyla bu maliyet artışını ancak fiyat artışı ile karşılamak zorundaydık” dendi.

"Gazetenin gücünü okurdan aldığı" vurgulanan başyazıda “Bir hukuk davası ile Cumhuriyet Vakfı’nı ele geçirip AKP iktidarı ile kol kola girmiş güçlerin eline teslim etmek istiyorlar” ifadesi kullanıldı.

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"Cumhuriyet susarsa demokrasinin sesi kısılır"

Cumhuriyet yöneticisi, yazarı ve muhabiri 11 kişinin tutuklandığı hatırlatılan yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Bugün birinci sayfanın en üstünde göreceğiniz gibi bir kampanya başlatıyoruz. Amaç daha çok okura ulaşmak, gazetenin tirajını layık olduğu noktaya çıkarmak.

“Bu amaçla Facebook ve Twitter gibi sosyal medya kanallarında kapsamlı bir tanıtım etkinliği başlatıyoruz. Ayrıca Avrupa’daki okurlarımızın basılı gazeteyi elektronik ortamda eksiksiz okuyabilmelerini sağlamak amacıyla ayrı bir kampanya birkaç gün içinde yürümeye başlayacak.

“Amacımız pek yalın: Cumhuriyet’in susturulmasına karşı okurlarımızla el ele, omuz omuza özgürlüklerimizi, demokrasiyi ve laikliği daha güçlü, daha etkili savunmak.

“Biliyoruz ki Cumhuriyet susarsa başta okurlarımız olmak üzere bu ülkenin demokrasi, laiklik ve özgürlük güçlerinin de sesi kısılmış olur.

“Buna izin veremeyiz ve vermeyeceğiz...”

Ne olmuştu?

31 Ekim’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Vakfı yöneticileri hakkında “PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir olduklarına, yönetim kurulu toplantısında alınana vakıf üyeliğine seçim kararının usulsüz olduğuna 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre öncesinde darbeyi meşrulaştırıcı yayınlar yapıldığına dair iddia ve tespitler üzerine PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçlarından” soruşturma başladığını açıkladı.

Cumhuriyet gazetesinden 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 13’ü aynı gün içinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler şöyleydi: Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, yazar Hakan Kara, yazar Hikmet Çetinkaya, karikatürist Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi avukat Bülent Utku, yazar Güray Öz, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Kemal Güngör, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kuruul Üyesi Önder Çelik, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yener, Cumhuriyet Kitap eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, yazar Aydın Engin, yazar Kadri Gürsel ve muhasebe müdürü Günseli Özaltay.

Sabuncu, Gürsel, Kart, Çelik, Utku, Güngör, Öz, Kara ve Günay 4 Kasım'da tutuklandı.

Gözaltı kararı çıkarıldığında yurtdışında olan Akın Atalay da 11 Kasım'da Türkiye'ye döner dönmez, Atatürk Havalimanı'ndan gözaltına alındı, 12 Kasım'da tutuklandı.

Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık ise 29 Aralık'ta evinden gözaltına alınmış, sosyal medya paylaşımları ve cumhuriyet.com.tr'de yayınlanan yazılarında "FETÖ/PDY ve PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.