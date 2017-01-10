T24 LogoT24 Logo
Medya

Cumhuriyet'ten 'Her yeni güne bir Cumhuriyet' kampanyası

"Kâğıt ve baskı gibi kalemler dövize bağlıdır. Dolayısıyla bu maliyet artışını ancak fiyat artışı ile karşılamak zorundaydık"

10 Ocak 2017 14:49

Cumhuriyet, dövizdeki artış nedeniyle gazetenin fiyatının 2 liraya çıkarıldığını açıklandı.

Gazetenin bugünkü nüshasında ( 10 Ocak 2016) birinci sayfadan “33 bin 333 gün ve her gün Cumhuriyet” başlıklı başyazı ile duyurulan yeni kampanyaya ilişkin olarak, Cumhuriyet'in en son 2014'te 1 liradan 1,5 liraya çıkarıldığı hatırlatılarak “Gazete satış fiyatını 1.5 TL olarak belirlediğimiz gün 1 ABD Doları 2.10 TL idi. Bugün 3.74 TL. Yani döviz kurunda yaklaşık yüzde 77 oranında artış oldu. Gazetelerin ücretler dışındaki esas maliyet unsurları kâğıt ve baskı gibi kalemler dövize bağlıdır. Dolayısıyla bu maliyet artışını ancak fiyat artışı ile karşılamak zorundaydık” dendi.

"Gazetenin gücünü okurdan aldığı" vurgulanan başyazıda “Bir hukuk davası ile Cumhuriyet Vakfı’nı ele geçirip AKP iktidarı ile kol kola girmiş güçlerin eline teslim etmek istiyorlar” ifadesi kullanıldı.

Genco Erkal Cumhuriyet için seslendirdi: Yaşamak bu yangın yerinde, her gün yeniden ölerek

 

"Cumhuriyet susarsa demokrasinin sesi kısılır"

 

Cumhuriyet yöneticisi, yazarı ve muhabiri 11 kişinin tutuklandığı hatırlatılan yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Bugün birinci sayfanın en üstünde göreceğiniz gibi bir kampanya başlatıyoruz. Amaç daha çok okura ulaşmak, gazetenin tirajını layık olduğu noktaya çıkarmak.

“Bu amaçla Facebook ve Twitter gibi sosyal medya kanallarında kapsamlı bir tanıtım etkinliği başlatıyoruz. Ayrıca Avrupa’daki okurlarımızın basılı gazeteyi elektronik ortamda eksiksiz okuyabilmelerini sağlamak amacıyla ayrı bir kampanya birkaç gün içinde yürümeye başlayacak.

“Amacımız pek yalın: Cumhuriyet’in susturulmasına karşı okurlarımızla el ele, omuz omuza özgürlüklerimizi, demokrasiyi ve laikliği daha güçlü, daha etkili savunmak.

“Biliyoruz ki Cumhuriyet susarsa başta okurlarımız olmak üzere bu ülkenin demokrasi, laiklik ve özgürlük güçlerinin de sesi kısılmış olur.

“Buna izin veremeyiz ve vermeyeceğiz...”

Ne olmuştu?

31 Ekim’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Vakfı yöneticileri hakkında “PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir olduklarına, yönetim kurulu toplantısında alınana vakıf üyeliğine seçim kararının usulsüz olduğuna 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre öncesinde darbeyi meşrulaştırıcı yayınlar yapıldığına dair iddia ve tespitler üzerine PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçlarından” soruşturma başladığını açıkladı.

Cumhuriyet gazetesinden 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 13’ü aynı gün içinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler şöyleydi: Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, yazar Hakan Kara, yazar Hikmet Çetinkaya, karikatürist Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi avukat Bülent Utku, yazar Güray Öz, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Kemal Güngör, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kuruul Üyesi Önder Çelik, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yener, Cumhuriyet Kitap eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, yazar Aydın Engin, yazar Kadri Gürsel ve muhasebe müdürü Günseli Özaltay.

Sabuncu, Gürsel, Kart, Çelik, Utku, Güngör, Öz, Kara ve Günay 4 Kasım'da tutuklandı. 

Gözaltı kararı çıkarıldığında yurtdışında olan Akın Atalay da 11 Kasım'da Türkiye'ye döner dönmez, Atatürk Havalimanı'ndan gözaltına alındı, 12 Kasım'da tutuklandı.

Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık ise 29 Aralık'ta evinden gözaltına alınmış, sosyal medya paylaşımları ve cumhuriyet.com.tr'de yayınlanan yazılarında "FETÖ/PDY ve PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

 

ETİKETLER

Cumhuriyetzamgazete2 lirabaşyazımaliyetdolardöviz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24