Cumhuriyet'ten Davutoğlu'na dava: Haber alma hakkını engelleyerek suç işlediniz, hesap vereceksiniz!

Cumhuriyet gazetesi, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde öldürülen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın cenaze törenine bazı medya organlarına akreditasyon uygulandığı için “halkın haber alma hakkını engellediği” suçlamasıyla dava açacağını duyurdu.

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü nüshasında (4 Nisan 2015) "Başbakan'a açık mektup" başlığıyla paylaşan başyazıda Başbakan Davutoğlu’na “Basının haber alma hakkını engelleyerek açıkça suç işlediniz. Burası demokratik bir hukuk devleti ise, biz bu hesabı sormak zorundayız; siz de vermek zorundasınız” diye seslenildi.

Cumhuriyet'te yayımlanan mektubun tam metni şöyle:

Sayın Başbakan,

Önceki gün şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın cenaze törenine, aralarında Cumhuriyet’in de bulunduğu bazı gazetelerin ve televizyon kanallarının alınmaması, bu basın organlarının cenaze töreninden haber vermesinin engellenmesi yönünde bizzat emir ve talimat verdiğinizi kamuoyuna açıkladınız.

Basının haber alma hakkını engelleyerek açıkça suç işlediniz.

Böyle bir hakkınız yok.

Bu ülkede vicdan sahibi herkesin canını yakan, kahreden, vahim bir cinayeti, otoriter, dayatmacı uygulamalarınıza gerekçe yapmaya kalkışmak, toplumun geniş kesimlerinin acısını otoriter ve keyfi uygulamalara basamak yapmak, hiçbir ahlak ilkesiyle bağdaşmadığı gibi, anayasa ve yasalara da aykırıdır.

Bizler, gazeteler ve gazeteciler, diğer yurttaşlar gibi yanlış yaptığımızda, kanunları ihlal ettiğimizde, nasıl bunun hesabını yargı önünde veriyorsak, siz de vereceksiniz.

Burası demokratik bir hukuk devleti ise, biz bu hesabı sormak zorundayız; siz de vermek zorundasınız.

Hakkımızın çiğnenmesine seyirci kalırsak, yasalara aykırı olarak engellenmesine ses çıkarmazsak, sırf iktidarla karşı karşıya gelmemek için giderek yaygınlaşan sinme, korkma, yılma kültürünün parçası haline gelirsek, mesleğimize ihanet etmiş oluruz.

Basının temel görevi ve varlık nedeni, halkı olan bitenden haberdar etmek, yönetimi ve kamu görevlilerini halk adına denetlemektir. Basın, bu misyonu gereği bazı haklara sahiptir. Kendi hakkına sahip çıkamayan, kendi hukukunu savunamayan bir basın organının halk adına denetim ve doğru haber verme görevini yapması da mümkün değildir.

Bu nedenle, anayasadan ve yasadan kaynaklanan haber verme hakkımızı kanunsuz olarak çiğneyen zatıalinize, yargı önünde hesap sormak için dava açıyoruz.

Bilginize arz ederiz.