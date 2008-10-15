Cumhuriyet’ten bugüne sağlık masaya yatırılacak

Cumhuriyetin ilanından bugüne sağlık alanındaki gelişmelerin masaya yatırılacağı 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 22-25 Ekim tarihlerinde Ankara'da toplanacak.



Koordinasyonunu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nın üstlendiği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binasında 3 gün sürecek kongrenin ana teması, "Cumhuriyetten Bugüne ve Geleceğe Sağlık" olarak seçildi.



Üç ayrı salonda yapılacak kongrenin 22 Ekim Salı günkü açılışında, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu'nun da aralarında bulunduğu yetkililerin konuşmalarının ardından, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur, "Cumhuriyetten Günümüze Türkiye'de Sağlık" konulu bir konferans verecek.



Akdur, yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin ilanından bugüne sağlık alanındaki gelişmelerin masaya yatırılacağı kongrede, "Sağlıkta Dönüşüm Süreci, Getirdikleri ve Götürdükleri", "Sağlıkta Eşitsizlikler, Sosyal Belirleyiciler", "Avrupa Birliği ve Sağlık" gibi, sağlık politikasının güncel ve önemli konularının tartışılacağını bildirdi.



Kongrede, alanında yetkin birçok bilim adamının, "Halk Sağlığında Yaşam Kalitesi ve Tutum Ölçekleri", "Tüberküloz", "İç Göçler", "Okul Sağlığında Yeni Yaklaşımlar", "Dünyadaki Gelişmeler Işığında Tek Tip Sağlık", "Ağız ve Diş Sağlığında Durum", "Tütün Kontrolünde Gelinen Yer" gibi konularda konferans vereceğini belirten Recep Akdur, güncel konularda paneller düzenleneceğini de söyledi.



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akdur, çok sayıda bilim adamının görüşlerini aktaracağı bu panellerde, "Bağışıklamada Karar Verme Süreci", "Türkiye'de ve Dünyada Kardiyovasküler Hastalıklar ve Kontrolü", "Cumhuriyetten Bugüne Sağlık Göstergelerindeki Değişimler", "Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon", "Sağlık Çalışanlarının Güvenliği ve Sorunları", "Kronik Obstruktif Akciğer Hastalıkları ve Korunma" gibi konuların ele alınacağını belirtti.



Çalıştay ve forumların düzenleneceği kongrede, acil ve afet durumlarında sağlık yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Temel Biyoistatistik ile Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri (TOYS) Yönetim kursları da verileceğini anlatan Akdur, halk sağlığının çeşitli alanlarından 360 bildiri sunulacağını ifade etti.



(AA)

