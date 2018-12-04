Cumhuriyet'ten Bartu Soral'a: Para talebiniz kabul görmeyince yazdınız

Cumhuriyet gazetesi yönetimi, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili haberlerin gazetede yayınlanmasına karşı çıkan ve yazılarına son verilen Bartu Soral’le ilgili, “Yazarlar editörüyle yaptığınız ‘para pazarlığı’ gazete yönetimi tarafından bilinmektedir. Talebinizin kabul görmemesinin ardından kaleme aldığınız yazılar ‘soru işaretleri’ yaratmıştır” açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Bartu Soral, gazetede Osman Kavala üzerinden başlayan tartışmada, yazısının gazete yönetimi tarafından sansürlendiğini açıklamıştı.

“Cumhuriyet yazarlarına ‘terörle ilişkili olanları masum gösterme lobisi’ suçlamasını yönelttiniz” ifadeleriyle Soral’ın yazılarına son verilme nedeni açıklanırken, Bu yazılarınızdan bir hafta önce gazetemizin yazarlar editörüyle yaptığınız ‘para pazarlığı’ gazete yönetimi tarafından bilinmektedir” ifadesi yer aldı.

Tebliğin altında Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Hukuk Müşaviri Turan Karakaş, Mali ve İdari İşler Müdürü Hasan Talay ve Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın imzası yer aldı.

Cumhuriyet gazetesinin yeni yazarı Bartu Soral, gazetedeki diğer yazarların tepkisi çeken yazılarının ardından Cumhuriyet’le yollarının ayrıldığını duyurmuştu.

Soral, kişisel Twitter hesabından, “Cumhuriyet gazetesi Vakıf Başkanı Alev Coşkun ile yaptığım görüşmede; gazetede yazmamın istenmediğini, yazılara son verildiğini söyledi. Okuyucuları bilgilendirme sorumluluğu ile konuyu paylaşıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Bartu Soral’a yazılarına son verildiğini gönderdiği bir yazıyla bildirdi.

Küçükkaya yazıda şunları kaydetti:

“Sayın Bartu Soral,

25 Kasım 2018 tarihli köşe yazınızda Cumhuriyet yazarlarına ‘terörle ilişkili olanları masum gösterme lobisi’ suçlamasını yönelttiniz.

2 Aralık 2018 tarihli köşe yazınızdaki hakaret içeren bazı ifadeler Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un bilgisi dahilinde çıkartıldı. Bunu bildiğiniz halde sosyal medya hesabınızdan bu kez Cumhuriyet yazarlarını ‘Sorosçu’ ilan ettiniz. Şahsım hakkında nezaket sınırlarını aşarak ‘demokrat sansürcü, terbiyesiz’ ifadesini kullandınız.

Bu yazılarınızdan bir hafta önce gazetemizin yazarlar editörüyle yaptığınız ‘para pazarlığı’ gazete yönetimi tarafından bilinmektedir. Talebinizin kabul görmemesinin ardından kaleme aldığınız yazılar ‘soru işaretleri’ yaratmıştır.

Cumhuriyet Gazetesi’ndeki yazılarınıza son verilmiştir. İki aylık gibi kısa bir süreçte Cumhuriyet’e yaptığınız ‘katkıdan’ dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamınızda başarılar dilerim.