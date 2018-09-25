Cumhuriyet'ten ayrılan Çiğdem Toker'in yeni adresi: Sözcü

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nda yönetim değişikliğinin ardından gazetedeki yazarlık görevinden istifa eden Çiğdem Toker, Sözcü gazetesine geçti.

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nın, yönetim değişikliği sonucunu yaratan toplantısı 7 Eylül Cuma günü yapılmıştı. Vakfın başkanlığına Alev Coşkun'un getirildiği toplantıda yaklaşık 2 yıldır Murat Sabuncu'nun yürüttüğü genel yayın yönetmenliği görevine de haber koordinatörü şefi Aykut Küçükkaya'nın atanmasına karar verilmişti. Bu yaşananların ardından gazetede görevden almalar ve istifalar yaşandı. Toker de ayrılanlar arasındaydı.

Gazetenin deneyimli ekonomi yazarlarından Toker istifasını “Hoşça kalın” başlıklı yazısıyla duyurmuştu. Toker, veda yazısında "Yönetim değişikliğinin ardından ‘Atatürk’ün Cumhuriyet’i' başlığını taşıyan dünkü açıklamanın, her duruşmasını izlemeye çalıştığım ağır ceza yargılamasında, Cumhuriyet davası iddianamesindeki çizgi değişikliği suçlamasını hatırlatması üzüntümün nedenlerinden biri” demişti.

TIKLAYIN: Çiğdem Toker'den Cumhuriyet'e veda yazısı: Üzüntümün nedenlerinden biri…

Toker yazılarını Sözcü gazetesinde sürdürecek. Bugün gazetede Toker'in yazılarına başlayacağı şu sözlerle duyruldu: