Cumhuriyet'te yönetim değişikliğinden sonra görevden alma ve istifalar sürüyor

T24

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nda yönetim değişikliğinin ardından gazetedeki görevden alma ve istifalar sürüyor.

Cumhuriyet gazetesi yazarları ve yöneticilerinin hapsedildiği davada iddia makamının tanıklarından olan Alev Coşkun’un, cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu'nun yerine, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirildi.

Yazı İşleri Müdürleri Bülent Özdoğan ve Faruk Eren de görevden alındılar.

Murat Sabuncu’nun “Karanlığa karşı yaşasın Cumhuriyet” başlıklı veda yazısı gazetenin internet sitesine konmadı.

Ahmet İnsel'in yazısı yayımlanmadı

T24’ün aldığı bilgiye göre, Prof. Dr. Ahmet İnsel bugün (8 Eylül 2018) yayımlanacak yazısını dün gazeteye gönderdi, ancak yeni yönetim yazıyı yayına koymadı.

İlk istifa Aslı Aydıntaşbaş'tan

Gazete yazarları arasındaki ilk istifa Aydın Aydıntaşbaş’tan geldi. Aydıntaşbaş istifa kararını, "Cumhuriyet'teki dostların mağduriyeti ve verdiği demokrasi mücadelesi, altın harflerle tarihe geçmiştir. Ben de bundan sonra yazmamaya karar verdim" sözleriyle açıkladı.

Gazetenin İlhan Selçuk dönemindeki yazı işleri müdürlerinden olan Aydın Engin’in de bir veda yazısıyla istifa edeceği öğrenildi.

Cuma günü yayımlanan yazısında, Alev Coşkun ve ekibini kastederek, kendisinin de yargılandığı Cumhuriyet davasında asıl hükmün “Cumhuriyet’in kapısına dayananlar” tarafından verildiğini, “Belki de sondan bir önceki yazısını yazdığını” vurgulayan Okur Temsilcisi Güray Öz’ün de istifa hazırlığında olduğu konuşuluyor.

Cumhuriyet Okur Temsilcisi Öz'den ayrılık mesajı: Belki bu sondan bir önceki yazıdır

Özgür Mumcu’nun durumu

Yönetim değişikliğinden sonraki ilk yazı günü çarşamba olan Özgür Mumcu’nun, henüz resmi bir istifa kararı bildirmediği, babası Uğur Mumcu’nun en yakın arkadaşlarından olan Ali Sirmen’in Cumhuriyet Vakfı Başkan Yardımcısı olmasını da dikkate alarak durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

Cuma gününe kadar Cumhuriyet Vakfı Başkanı olan Orhan Erinç ile yazısının yayımlanmadığı konuşulan Prof. Ahmet İnsel de gazeteyle yolları ayrılacak isimler arasında sayılıyor.

Sendika.org sitesi Cumhuriyet davasında yargılanan isimlerden Musa Kart’ın da gazeteden ayrıldığını yazdı, ancak bu bilgi henüz teyit edilemedi.

Cumhuriyet Cumartesi Genel Yayın Yönetmeni de istifa etti

Yönetim değişikli sonrasında gazetenin Cumartesi eki yayın yönetmeni Zeynep Miraç Özkartal Taner de istifa kararı verdiğini açıkladı. Miraç kişisel Twitter hesabından, "Cumhuriyet gazetesindeki yönetim değişikliği sonucunda 'gördüğüm lüzum üzerine' Cumartesi eki yayın yönetmenliği görevimden ayrıldım. Bana bu fırsatı veren Murat Sabuncu ile Aydın Engin'e ve 19 hafta beraber çalıştığım bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye yazdı.