Cumhuriyet'te yer alan 'OHAL'i kaldırın' haberine ilişkin düzeltme

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü nüshasının birinci sayfasında, gazetenin internet sitesinde de dün gece yayımlanan, aydın, yazar ve gazetecilerin "OHAL'i kaldırın" çağrısına ilişkin haberin "düzeltilmesi" istendi. T24 yazarı Oya Baydar, Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve Gürhan Ertur imzalı düzeltme metninde, haberde bahsi geçen kampanyanın "henüz bin imzaya ve yeterli olgunluğa ulaşmadığı için kamuoyuyla paylaşılmadığı" vurgulandı. Metinde "Geniş kapsamlı bir buluşma ve ortaklaşma girişimini, henüz tamamlanmadan sekteye uğratma ve sıradanlaştırma tehlikesi taşıdığı için düzeltme gereği duyuyoruz" açıklaması yapıldı.

Cumhuriyet gazetesine gönderilen düzeltme metni şöyle:

Dünkü Cumhuriyet gazetesinde "Çok sayıda aydın, yazar ve gazeteci bütün mağduriyetlere hayır dedi" üst başlığı ile yayımlanan “OHAL’i kaldırın” haberi; halen sürmekte olan geniş kapsamlı bir buluşma ve ortaklaşma girişimini, henüz tamamlanmadan sekteye uğratma ve sıradanlaştırma tehlikesi taşıdığı için, düzeltme ve açıklama gereği duyuyoruz.

Çeşitli adımlarla sürecek kampanyanın ilk adımı olan “Yurttaşlara Çağrı” metni, hedeflenen 1000 imzaya ve gerekli olgunluğa eriştiğinde imzacılar tarafından basına ve kamuoyuna bir basın toplantısıyla açıklanacaktır.

Söz konusu çağrı; bir imza metni olmanın ötesinde, biraraya gelmez sanılan farklı siyasal, ideolojik, kültürel kesimlerin OHAL’le tıkanan siyaset alanını yeniden açmaya, cepheleşmeye son vererek toplumu normalleştirmeye yönelik tespit ve taleplerini dile getiren bir ortak yaşam ilkeleri taslağıdır. Parti, inanç, ideolojik aidiyet, köken, kimlik farkı gözetmeksizin 80 milyona doğrudan bir sesleniş, “Adalet, hukuk, özgürlükler temelinde birarada, huzur içinde yaşamamız mümkündür” çağrısıdır.

Gazetenize, gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederken, temaslar ve imzalar henüz tamamlanmadan, bilgimiz dışında yayımlanmış olan haberiniz konusundaki düzeltmemize yer vermenizi diliyoruz.

Gençay Gürsoy, Gürhan Ertur, Oya Baydar