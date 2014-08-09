Cumhuriyet'te künye değişti

Cumhuriyet gazetesinde bir süre önce gidilen yeniden yapılandırma çerçevesinde yapılan değişikliklerle gelen isimler künyede yer aldı. Daha önce gazetede Genel Yayın Koordinatörü olarak yer alacağı duyurulan Murat Sabuncu ile Dış Haberler Servisi Müdürü olan Ceyda Karan’ın ismi gazetenin bugünkü (9 Ağustos 2014) nüshasındaki künyede yer aldı.

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, 26 Temmuz’da gazeteye katılımları için anlaştığı gazeteci ve yazarların isimlerini Twitter hesabından duyurmuştu. Atalay, “Aydın Engin, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Ceyda Karan ve Özgür Mumcu’nun Cumhuriyet’te olacağını” açıklamıştı.

Cumhuriyet gazetesindeki yeniden yapılandırma çerçevesinde, kurulduğu günden beri yaklaşık beş yıldır T24’te yazan Aydın Engin, bir dönem yazı işleri müdürlüğünü ve yazarlık yaptığı Cumhuriyet’in yazarları arasına katılmıştı.

T24 yazarlarından Murat Sabuncu da, Cumhuriyet’in Genel Yayın Koordinatörü olmak üzere mutfakta görev üstlenmişti.

24 Ocak 1993’te Ankara’daki evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kayneden Cumhuriyet’in sembol ismi Uğur Mumcu’nun daha önce Birgün ve Radikal’de yazan ve Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan oğlu Özgür Mumcu da gazetenin yazarları arasına katılmıştı.

Cumhuriyet’e katılan isimlerden Ahmet Şık’ın haberleri ise Eylül ayında Cumhuriyet’te yayımlanmaya başlayacak.

Üç isimle yollar ayrıldı

Cumhuriyet’te yeniden yapılandırma adımları çerçevesinde İstihbarat Şefi Cengiz Yıldırım, Ekonomi Haberleri Şefi Hasan Eriş ve Dış Haberler Şefi Özgür Ulusoy'la yollar ayrılmıştı.

Künye değişti

Cumhuriyet’te bir süre önce gidilen yeniden yapılandırma çerçevesinde yapılan değişikliklerle gelen isimler künyede yer aldı. Daha önce gazetede Genel Yayın Koordinatörü olarak yer alacağı duyurulan Murat Sabuncu ile Dış Haberler Servisi Müdürü olan Ceyda Karan’ın ismi gazetenin bugünkü (9 Ağustos 2014) nüshasındaki künyede yer aldı.