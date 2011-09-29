-Cumhuriyetle yaşıt emekli öğretmenden teröre tepki ÇANAKKALE (A.A) - 29.09.2011 - Çanakkale'de 1923'te dünyaya gelen emekli öğretmen Melihat Başeğmez, son günlerde öğretmenlerin terör örgütünce kaçırılmasının üzüntüsünü yaşıyor. Başeğmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 yıl Çanakkale'de, 11 yıl Ankara'da görev yaptıktan sonra emekli olduğunu bildirdi. Öğretmenlik yaptığı dönemlerde PKK terörünün olmadığını ancak Ankara'da görev yaptığı sıralarda başka türlü terör yaşandığını ifade eden Başeğmez, o dönemlerde de sağ-sol çatışmalarına çok sık şahit olduklarını hatırlattı. Öğretmenlerin kutsal bir meslek yaptığını ve en çok korunması gerekenlerin onlar olduğunu ifade eden Başeğmez, son zamanlarda öğretmenlerin terör örgütü PKK üyelerince kaçırılmasının çok acı olduğunu belirtti. Öğretmenlere karşı yapılanların çok kötü olduğunu ifade eden Başeğmez, ''Öğretmenleri nasıl koruyamıyorlar? Çok üzülüyorum. Büyük-küçük bütün öğretmenlere çok değer veriyorum. Çünkü onlar bir amaç için uğraşıyorlar, çocukları yetiştirmek, iyi bir vatandaş yapmak için çırpınıyorlar, devlete ve millete faydalı olsun diye gayret gösteriyorlar. Bu yüzden en çok korunması gerekenlerin öğretmenler olduğunu düşünüyorum'' dedi. Melihat Başeğmez, öğretmenlik yaptığı 33 yılda yüzlerce çocuğu okuttuğunu söyledi. Merhum bestekar Teoman Alpay, gazeteci Uğur Dündar, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan gibi çok sayıda öğrencisinin bugün yüksek mevkilerde bulunduğunu ifade eden Başeğmez, kız kardeşinin de öğretmeni olduğunu bildirdi.