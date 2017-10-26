Cumhuriyetle yaşıt Derviş Dede unutulmadı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI\'nın Diyadin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Olgun Öner, eşi Gülcihan Öner, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdulhekim Adıgüzel ve Toplus Sağlığı Merkezi\'nde görevli Dr. Öykü Özçelik ile birlikte, 29 Ekim Cumhuriyet haftası etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyetle yaşıt 1923 doğumlu Derviş Adıgüzel’i evinde ziyaret etti.

Atatürk Mahallesi\'nde oturan ve 2 yıl önce hayat arkadaşı vefat edince oğlu ve gelini ile birlikte yaşamaya başlayan 9 çocuk, 70 torun sahibi Derviş Adıgüzel, Kaymakam Olgun Öner’in yaptığı ziyaretten çok sevindiğini ve memnun olduğunu ifade etti. Toplum sağlığı merkezi doktor ve hemşiresi tarafından sağlık kontrolünden geçilen Derviş Adıgüzel, Atatürk ve Cumhuriyet ile ilgili anılarını anlattı. Atatürk dönemini hatırlayan ve Atatürk’ü Erzurum\'da gördüğünü belirten Derviş Adıgüzel 4 yıl Trabzon’da askerlik yaptığını ve araba olmadığı için günlerce yürüyerek askere gittiğini belirterek o dönemin çok zor koşullarda kazanıldığını söyledi.

Adıgüzel ailesine çeşitli hediyeler veren ve ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirten Kaymakam Öner, Kaymakamlık ve Belediye olarak her zaman büyüklerinin yanlarında olacağını maddi ve manevi olarak her türlü desteği vereceğini belirtti. Öner “Yaşlılarımız; milletimizin ve bizlerin yaşayan onurudur. Onlardan tarihimizi ve geçmişimizi duymak geleceğimiz adına emin adımlar atarken bizlere güç verecektir” dedi.

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