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Yaşam

Cumhuriyet'in yeni yaşını denizin dibine 93 Türk bayrağı dikerek kutladılar

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde dalgıçlar, Cumhuriyet'in 93. yılı için farklı bir etkinlik gerçekleştirdi

29 Ekim 2016 21:04

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde dalgıçlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı denizin dibine 93 Türk bayrağı dikerek kutladı.

Elite Dalış Okulu'ndan aralarında 3 eğitmenin de bulunduğu çok sayıda dalgıç, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı. Dalgıçlar denizin dibine 93 Türk bayrağı dikti. 

Eğitmenlerden Tayfun Çökmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, dalış okulu olarak Cumhuriyetin kuruluşunun 93. yıl dönümünü deniz dibinde kutlamak istediklerini söyledi.

Etkinliğe dalış yapan misafirlerinin de destek verdiğini anlatan Çökmez, "93 tane Türk bayrağını su altına diktik. Ardından dalgıçlarımız ile bayrak töreni geçidi yaptık. Bunun için çok gururlu ve onurluyuz. Bu özel günü bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve o günden bugüne kadar kutsal topraklar için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimiz ve bu yolda baş koyup emekle çalışan herkesi şükranla anıyoruz." dedi. 

 

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