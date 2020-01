Cumhuriyet’in manşeti Silivri’den atıldı: Türkiye bunu da gördü

Cumhuriyet’in yazı işleri haber toplantısı, Can Dündar ve Erdem Gül’e destek amacıyla dün Silivri Cezaevi önünde yapıldı. Toplantıda gazetenin bugünkü manşetini tutuklu gazeteci Can Dündar karar verdi.

Cumhuriyet’in haberine göre Cumhuriyet, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e destek amacıyla dün yazı işleri toplantısını Silivri Cezaevi önünde gerçekleştirdi. İlk defa bir gazetenin yazı işleri toplantısının cezaevi önünde yapıldığını belirten Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Tahir Özyurtseven, “Gazeteciler olarak, biz haber toplantılarını her yerde yapıyoruz. Çatışma bölgelerinden, parlamentoya pek çok yerde de yaptık. Cezaevi önünde hiç yapmamıştık. Ancak her şeyin bir ilki var. Bu da gerçekleşti ve buraya geldik. Burada tutuklu Genel Yayın Yönetmenimiz ve Ankara Temsilcimiz’e destek olmaya ve onların görüşlerini gazeteye yansıtmaya geldik. Toplantıdan çıkacak haberleri alıp kendilerine götüreceğiz, onların da katkısıyla yarınki gazetemizi yapacağız. Arkadaşlarımız hiçbir zaman susturulamayacak” dedi. Servis şeflerinden tek tek alınan haberler daha sonra görüş sırasında Can Dündar’a iletildi.

Silivri Cezaevi önündeki toplantıyı Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Tahir Özyurtseven yönetti. Toplantıyı takip eden gazetecilere seslenen Tahir Özyurtseven, “Bugün özel bir yerde özel bir gündemle toplanıyoruz. Bu da başımıza geldi. Geçmişte örnekler vardı. Güneydoğu olayları, Nevruz gibi nedenlerle biz Güneydoğu’ya gittik ve orada toplantılar yaptık. Fakat hiçbir zaman gazeteci arkadaşlarımız nedeniyle cezaevi önüne gelip toplantı yapacağımızı düşünmedik. Demek ki her şeyin bir ilki var bu ülkede. Toplantıdan sonra Can arkadaşımızla görüşte konuşacağız. Manşeti ona soracağız. Sanki o aramızda gibi, içimizde gibi onu hayata geçireceğiz” dedi.

Gül’den Beşiktaş’a tebrik

Toplantı öncesi sabah saatlerinde Erdem Gül’ü ziyaret eden Murat Sabuncu cezaevinden gönderilen mesajı iletti. Sabuncu, “Erdem Gül arkadaşlarına ‘Ben fiziki olarak buradayım ama aklım, beynim Türkiye’nin her tarafında. Haber olan her yerde. Özellikle Diyarbakır’da, Cizre’de. Orada olanları yakından izliyorum. Eninde sonunda iyi insanlar kazanacak. Tüm Beşiktaşlılar’a, Çarşı grubuna sevgilerimi iletiyorum’ dedi” diye konuştu.

Görüşte sayfa toplantısı

Cezaevinden Erdem Gül’ün mesajının okunmasının ardından Haber Müdürümüz Aykut Küçükkaya ve servis şefleri gündemlerini ve haberlerini sundu. Muhabirlerin ortaklaşa hazırladığı cezaevleriyle ilgili dosya haberi yazı işlerinin büyük ilgisini çekti. Toplantıyı bitiren Özyurtseven, sunulan haberleri görüş sırasında Can Dündar’a ileteceklerini vurguladı. Özyurtseven daha sonra “Yarınki (bugün) manşete Dündar’ın karar vereceğini” belirterek haberlerle birlikte Dündar’la görüşmek üzere Silivri Cezaevi’ne girdi...