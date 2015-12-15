Cumhuriyet yazı işleri Silivri'de toplandı

Cumhuriyet gazetesinin günlük yazı işleri toplantısı bugün Silivri Cezaevinin ana kapısının önünde yapıldı. Bütün servis şefleri, yazıişleri müdürleri, haber koordinatörleri tam kadro olarak Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısının yönetiminde cezaevi kapısının önünde kurulan masaya yerleşerek günün haberlerini değerlendirdiler.

Daha sonra üç yönetici cezaevine girerek Can Dündar ve Erdem Gül'e bilgi verdiler. Hangi haberin manşete taşınacağına, hangi haberlerin birinci sayfadan görüleceğine, hangi haberlerin iç sayfalarda değerlendirileceğine ilişkin son karara Can Dündar verdi. Daha sonra gazetenin merkez binasına dönen ekip yarın okurlara sunulacak olan Cumhuriyet gazetesini hazırladı.

Yabancı medyanın da büyük ilgi gösterdiği “hapishane kapısında yazı işleri toplantısı” dünyada bir ilk olarak değerlendiriliyor. Cumhuriyet yöneticileri “Evet bir ilk. Ama biz son olmasını da diliyoruz” dediler.