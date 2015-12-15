T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhuriyet yazı işleri Silivri'de toplandı

Can Dündar ve Erdem Gül, MİT TIR'larını haber yaptığı için casusluk suçlamasıyla 26 Kasım'da tutuklanmıştı

15 Aralık 2015 18:19

Aydın Engin

Cumhuriyet gazetesinin günlük yazı işleri toplantısı bugün Silivri Cezaevinin ana kapısının önünde yapıldı. Bütün servis şefleri, yazıişleri müdürleri, haber koordinatörleri tam kadro olarak Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısının yönetiminde cezaevi kapısının önünde kurulan masaya yerleşerek günün haberlerini değerlendirdiler.

Daha sonra üç yönetici cezaevine girerek Can Dündar ve Erdem Gül'e bilgi verdiler. Hangi haberin manşete taşınacağına, hangi haberlerin birinci sayfadan görüleceğine, hangi haberlerin iç sayfalarda değerlendirileceğine ilişkin son karara Can Dündar verdi. Daha sonra gazetenin merkez binasına dönen ekip yarın okurlara sunulacak olan Cumhuriyet gazetesini hazırladı.

Yabancı medyanın da büyük ilgi gösterdiği “hapishane kapısında yazı işleri toplantısı” dünyada bir ilk olarak değerlendiriliyor. Cumhuriyet yöneticileri “Evet bir ilk. Ama biz son olmasını da diliyoruz” dediler.

ETİKETLER

cumhuriyetyazı işleritoplantısilivrihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24